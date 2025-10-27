Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Легенда джаза ушёл навсегда: как Джек Деджонетт изменил язык джаза

В США скончался барабанщик Джек Деджонетт, сотрудничавший с Майлзом Дэвисом

В музыкальном мире завершилась целая эпоха: в возрасте 83 лет ушёл из жизни выдающийся американский барабанщик Джек Деджонетт — человек, чьё имя навсегда вписано в историю джаза. Он был не просто исполнителем, а новатором, соединявшим стили и эпохи, вдохновляя поколения музыкантов по всему миру.

Музыкант, изменивший восприятие ударных

Родившийся в 1942 году в Чикаго, Джек Деджонетт с детства проявлял музыкальный талант. Сначала он играл на фортепиано, но вскоре понял, что его истинная стихия — ударные. Его ранние выступления в стиле ду-воп быстро уступили место увлечению джазом. Уже в конце 1950-х у него появилось собственное трио — дерзкий шаг для молодого музыканта того времени.

Его стиль отличался особой динамикой и мелодичностью: барабаны у Деджонетта звучали не как аккомпанемент, а как самостоятельный голос, способный вести диалог с любым инструментом. Этот подход изменил представление о роли ударных в джазе.

Сотрудничество с великими

Деджонетт работал с музыкантами, чьи имена считаются символами эпохи. Среди них — Sun Ra и его Arkestra, Мухал Ричард Абрамс, Роско Митчелл, Фредди Хаббард, Джеки Маклин, Сонни Роллинз, Чарльз Ллойд, Кит Джарретт и Билл Эванс.

Особое место в его биографии занимает сотрудничество с Майлзом Дэвисом. В составе его группы он участвовал в записи легендарных фьюжн-композиций, включая альбом "Live-Evil", который стал знаковым для развития электрического джаза. Именно этот период закрепил за Деджонеттом статус одного из самых влиятельных барабанщиков XX века.

В 1971 году музыкант покинул коллектив Дэвиса, объяснив решение просто: ему хотелось "играть свободнее". Уже тогда было очевидно, что Джек стремится к самовыражению, которое не помещается в рамки даже самых гениальных ансамблей.

Дебют и становление собственного стиля

Свой первый сольный альбом Джек Деджонетт выпустил в 1968 году, а спустя несколько лет начал плодотворное сотрудничество с лейблом ECM. Этот союз стал определяющим для его дальнейшей карьеры. Деджонетт играл в проектах Compost, Gateway, New Directions, а также создавал музыку вместе с Яном Гарбареком и Пэтом Метени.

В его композициях переплетались джаз, рок, фанк, элементы этники и импровизации. Он не боялся экспериментов и с каждым проектом расширял границы привычного звучания. Именно поэтому критики называли его "музыкантом вне жанров".

В поисках новых форм

Сотрудничество с ECM подарило миру десятки альбомов, где Деджонетт демонстрировал невероятную гибкость: он мог быть мощным и точным, когда требовалось, и почти невесомым, если музыка требовала тишины. Его игра всегда была разговором — с инструментами, с коллегами, с публикой.

С годами он становился не только исполнителем, но и наставником. В 1980-х он основал собственный лейбл и продюсировал молодых исполнителей, помогая им искать свой голос. При этом сам Джек оставался востребованным артистом и продолжал гастролировать вплоть до последних лет.

Сценическая энергия и философия звука

Деджонетт был известен тем, что на сцене создавал особую атмосферу — глубокую, почти медитативную. Его игра сочетала техническое мастерство с философским отношением к музыке: каждый удар по барабану имел смысл, каждое молчание звучало так же сильно, как звук.

Музыканты, работавшие с ним, вспоминают, что Джек обладал редким даром — умел слушать. Его внимание к деталям и способность мгновенно подстраиваться под партнёров превращали любую импровизацию в законченное произведение.

Влияние и признание

За свою долгую карьеру Деджонетт получил две премии "Грэмми" и был удостоен звания мастера джаза Национального фонда искусств США. Но куда важнее — влияние, которое он оказал на целое поколение музыкантов. Многие из тех, кто сегодня играет современный джаз, называют его своим учителем.

Он участвовал в проекте "Blues Brothers 2000", играл в квартете Вадады Лео Смита и не переставал удивлять слушателей новыми коллаборациями даже после восьмидесяти.

Исторический контекст

Вторая половина XX века стала временем, когда джаз переживал радикальные перемены. Музыканты искали новые формы, внедряли электронику, смешивали стили. Именно в этот момент на сцене появился Джек Деджонетт — человек, который сумел объединить традицию и авангард. Его творчество стало мостом между эпохами, а имя — синонимом прогресса в джазе.

3 интересных факта о Джеке Деджонетте

  1. В юности он играл в церковном хоре и именно там научился чувствовать ритм как эмоциональный язык.

  2. Он был левшой, но играл на установке, настроенной под правшу — из-за этого его стиль приобрёл уникальное звучание.

  3. На одном из концертов с Майлзом Дэвисом Деджонетт одновременно управлял ударными и клавишами — публика тогда просто не поверила, что всё это делает один человек.

Память и наследие

Музыкант умер от сердечной недостаточности, но оставил после себя огромный пласт творчества, который будет вдохновлять ещё не одно поколение исполнителей. Его имя останется рядом с такими гигантами, как Колтрейн, Дэвис и Роллинз — символом эпохи, где границы жанров растворялись в звуке.

