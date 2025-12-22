JAC готовит двойной ход на 2026 год: в Россию едут новый внедорожник и обновлённый пикап

На российском рынке JAC готовит новые премьеры на 2026 год: одна из них связана с обновлением уже знакомой модели, другая — с выходом принципиально нового для бренда внедорожника. Как сообщили "Российской газете" в представительстве JAC, компания планирует вывести в продажу внедорожник JS9 и модернизированный пикап T9 с новой задней подвеской.

Обновление T9: ставка на комфорт и сроки старта

В 2025 году JAC уже расширил линейку в России двумя новинками: минивэном RF8, продажи которого начались в начале декабря, и дизельной модификацией пикапа T9. На этом, по данным компании, производитель останавливаться не собирается. Следующий шаг — появление обновлённого T9 с многорычажной подвеской Multilink.

Эта версия пикапа должна приехать к дилерам в январе.

Новый JS9: рамная база, габариты и техника

Вторая ключевая новинка — внедорожник JAC JS9, дебют которого в России запланирован на третий квартал 2026 года, то есть на июль-сентябрь. Модель ожидалась на рынке ещё в 2025-м, однако сроки запуска были перенесены. JS9 описывается как полноразмерный внедорожник, созданный на базе пикапа T9.

Габариты JS9 заявлены как 5200 мм в длину, 1965 мм в ширину и 1920 мм в высоту с допуском +/-20 мм. Под капотом рамного внедорожника должен быть установлен двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 224 л. с. В пару ему предусмотрена 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Полный привод, по имеющейся информации, вероятнее всего будет Part-time с раздаточной коробкой.

Параллельный проект Sollers на базе JS9

Параллельно свою разработку на базе JAC JS9 готовит бренд Sollers. Российская новинка также должна дебютировать в третьем квартале 2026 года. Сейчас завод проводит тестовые испытания и готовится к запуску серийной сборки.

Отечественный вариант, как минимум, будет отличаться силовыми агрегатами. Указывается, что он получит бензиновый и дизельный моторы мощностью 200 л. с. Кроме того, не исключаются различия по оснащению, хотя конкретные параметры в сообщении не раскрываются.