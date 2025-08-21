Яблоки обманули всех: правда о "самом полезном" фрукте

Диетолог Марина Копытько в беседе с KP. RU развеяла самые распространённые заблуждения о яблоках.

1. Яблоки — лучший перекус

По словам специалистки, этот фрукт лучше есть как второй завтрак, а вот вечером он не подходит. Обилие фруктозы в поздние часы может привести к набору лишнего веса.

2. В яблоках много витаминов

На самом деле содержание витаминов в них невелико.

"Тому, кто захочет с их помощью пополнить суточную норму витамина С, придется сгрызть 2-2,5 килограмма яблок. Кишечник и эмаль зубов за это спасибо не скажут", — подчеркнула Копытько.

Также яблоки не могут похвастаться высоким содержанием железа. Этот элемент усваивается из фруктов гораздо хуже, чем, например, из красного мяса.

3. Полезные семена яблок

В интернете нередко советуют есть яблочные семечки ради йода. Однако, по словам диетолога, это не самый безопасный способ: