Яблоки обманули всех: правда о "самом полезном" фрукте
Диетолог Марина Копытько в беседе с KP. RU развеяла самые распространённые заблуждения о яблоках.
1. Яблоки — лучший перекус
По словам специалистки, этот фрукт лучше есть как второй завтрак, а вот вечером он не подходит. Обилие фруктозы в поздние часы может привести к набору лишнего веса.
2. В яблоках много витаминов
На самом деле содержание витаминов в них невелико.
"Тому, кто захочет с их помощью пополнить суточную норму витамина С, придется сгрызть 2-2,5 килограмма яблок. Кишечник и эмаль зубов за это спасибо не скажут", — подчеркнула Копытько.
Также яблоки не могут похвастаться высоким содержанием железа. Этот элемент усваивается из фруктов гораздо хуже, чем, например, из красного мяса.
3. Полезные семена яблок
В интернете нередко советуют есть яблочные семечки ради йода. Однако, по словам диетолога, это не самый безопасный способ:
- йод можно получить из других, более подходящих продуктов;
- перегородки и семена яблок способны раздражать кишечник и вызвать обострение заболеваний ЖКТ.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru