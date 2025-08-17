594 грамма сладкого успеха: какое яблоко покорило жюри на Ставрополье

В Георгиевске завершился краевой фестиваль-конкурс "Ставропольское яблоко — 2025", где главным событием стало соревнование за звание самого крупного плода. Победителем оказалось яблоко весом 594 грамма, выращенное в садах Георгиевского округа.

Как отметил мэр города Андрей Зайцев, выбор жюри был строгим: оценивались не только размеры, но и качество плодов. Георгиевск уже не первый год принимает этот праздник, подтверждая статус яблочной столицы края. Мероприятие приурочили к приближающемуся Яблочному Спасу и провели в Головинском сквере, где развернулись ярмарки, концерты и интерактивные площадки.

Участие в фестивале приняли местные фермеры, аграрии и пчеловоды, представившие свою продукцию. Гости с удовольствием покупали свежие фрукты, мёд и другие товары, а также участвовали в развлекательной программе. Организаторы уверены: такие события не только поддерживают сельхозпроизводителей, но и сохраняют народные традиции.