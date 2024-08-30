Министр обороны Израиля Йоав Галант предупредил израильских министров об опасности многофронтовой войны

Министр обороны Израиля Йоав Галант призывает властей подписать соглашение о прекращении огня в обмен на заложников из-за риска войны на несколько фронтов.
Согласно бумаге, министерство видит Израиль стоящим на "стратегическом перепутье", пишет сообщает Times of Israel. Если Израиль заключит договор о прекращении огня и освобождении заложников, это не только позволит прийти к дипломатическому соглашению о прекращении боевых действий с ливанской группировкой "Хезболла", но и предотвратит войну в регионе. Если же Израиль не пойдет на сделку, заложники останутся в плену и страна столкнется с опасностью "неминуемого ухудшения в многофронтовой войне".
Соглашение также сможет уменьшит вероятность ответных мер Ирана за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.
Фото: idfanc. activetrail.biz/ IDF Spokesperson's Unit photographer (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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