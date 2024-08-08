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Израиль пригрозил
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Израиль пригрозил "Хезболлах" несоразмерным ответом

Израиль пригрозил "Хезболлах" ответом, если движение навредит гражданским

Израиль сообщил Соединённым Штатам Америки, что в случае, если движение "Хезболлах" как-либо навредит израильским гражданам в рамках своих мер отмщения Израилю, то ему придётся отдать несоразмерно огромную цену. Об этом информировал американский новостной веб-сайт Axios.

Как сообщили чиновники из Израиля американскому новостному веб-сайту, базирующемуся в округе Арлингтон, штате Вирджиния, Израиль не так давно уведомил Соединённые Штаты Америки о своих волнениях по поводу того, что "Хезболлах" способен атаковать населённые израильтянами поселения, если постарается совершить нападение на военные базы, которые находятся в центральной части Израиля. В том числе некоторые источники подчеркнули возможность нечётких обстрелов ракетным оружием, которые может осуществить ливанское шиитское движение.

Кроме того, новостной веб-сайт Соединённых Штатов Америки проинформировали о том, что во время внутренних дискуссий со Штатами Израиль отметил, что в случае, если "Хезболлах" как-либо навредит израильтянам в ходе своего акта мести, движение заплатить несоразмерно огромную цену.

Фото: commons. wikimedia. org / Peter Davies (MOD) Photographer (Open Government Licence v3.0)

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