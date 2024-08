Белый Дом: Переговоры по прекращению огня в Газе затянутся до пятницы

В Белом Доме заявили, что переговоры по прекращению огня в Газе между делегациями Израиля и Палестины затянутся до пятницы, хоть часть разногласий сейчас уже устранена.

Ранеезраильская делегация прибыла в Доху для участия в переговорах о продвижении к заключению соглашения об освобождении заложников из сектора Газа и прекращении там огня. Об этом сообщил советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

Израильская делегация направилась в Катар в полном составе и имеет широкие полномочия и мандат от премьер-министра для достижения соглашения по сделке об освобождении заложников. Команду израильских переговорщиков возглавляет директор разведки "Моссад" Давид Барнеа, в нее также входят руководитель Общей службы безопасности Ронен Бар, советник премьера по международным делам Офир Фальк и координатор по обмену заложниками генерал-майор запаса Ницан Алон.

Переговоры по прекращению огня в Газе будут продолжены в пятницу, а дискуссии в Дохе в четверг не увенчались сделкой, заявили в Белом Доме.

Фото: From Wikimedia Commons/ U.S. Department of State