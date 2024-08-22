Израиль отказал Махмуду Аббасу посетить Палестину

Израиль отказал президенту Палестины Махмуду Аббасу в возможности посетить сектор Газа, что, по мнению советника президента Палестины по международным отношениям и специального посланника, министра Рияда аль-Малики, подтверждает факт израильской оккупации этого анклава. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Ранее израильский портал Walla, ссылаясь на источники, сообщил, что Палестинская национальная администрация (ПНА) обратилась к израильским властям с просьбой предоставить разрешение на визит Махмуда Аббаса в Газу в ближайшее время. Однако, как подчеркнул аль-Малики, палестинская сторона не просила разрешения, а объявила о намерении президента посетить Газу. В ответ на это Израиль заявил, что не позволит Аббасу попасть в сектор. Это, по словам аль-Малики, лишь подтверждает, что Газа находится под израильской военной оккупацией. Он также добавил, что палестинское руководство не считает нужным спрашивать разрешения у израильских властей для визита президента на палестинскую территорию, что, по его мнению, является очевидным фактом.

Несмотря на признание реальности оккупации, власти Палестины не намерены мириться с такой ситуацией. Аль-Малики пояснил, что Аббас заранее понимал, что Израиль, скорее всего, не разрешит ему поехать в Газу. Именно по этой причине он обратился за поддержкой и гарантиями безопасности к Совету Безопасности ООН, чтобы обойти возможный отказ Израиля.

15 августа Махмуд Аббас объявил о своём намерении посетить сектор Газа.

Фото: commons.wikimedia.orgAddustour, Jordan Press & Publication Co.( Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.)