Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша встревожен по поводу израильских ударов по Ливану. Более того, он просит противоборствующие стороны не совершать последующего обострения конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь Генерального секретаря Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик, информирует РИА Новости.

Представитель генерального секретаря сообщил, что межправительственная организация ООН встревожена по причине израильских ударов по многолюдному южному пригороду Бейрута, являющегося столицей государства на Ближнем Востоке — Ливана. Было также добавлено, что совершившиеся день назад удары унесли жизни многих местных. Офис Организации Объединенных Наций попросил противоборствующие стороны сохранять самообладание, а также стараться предотвратить наступление новых обострений конфликта.

Фото: אלון טלמור - IDF Spokesperson's Unit photographer (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)