Израиль опроверг информацию об участии международных сил на границе Газы и Египта

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла сообщения в СМИ о том, что якобы обсуждалась возможность размещения международных сил для контроля над Филадельфийским коридором, расположенным на границе сектора Газа и Египта.
В заявлении офиса премьер-министра подчеркивается, что информация о рассмотрении идеи присутствия международного контингента в Филадельфийском коридоре не соответствует действительности.
В канцелярии также отметили, что Биньямин Нетаньяху придерживается позиции, согласно которой контроль над Филадельфийским коридором должен оставаться за Израилем, чтобы предотвратить перевооружение ХАМАС и не позволить повторения событий 7 октября.
Фото: commons. wikimedia.orgFlickr album(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
Хуситы заявили об успешных атаках на два судна в Аденском заливе и Красном море
Вооружённые силы "Ансар Алла" (хуситов), правящего на севере Йемена, сообщили о проведении успешных атак на два судна в Красном море и Аденском заливе.
РЖД требует компенсацию от Финляндии за использование поездов «Аллегро» для внутренних рейсов
Финляндия приняла решение использовать поезда "Аллегро", которые ранее выполняли рейсы между Санкт-Петербургом и Хельсинки, для внутренних перевозок. РЖД назвали действия финской стороны неправомерными.
В июле объем ипотечного кредитования в России сократился более чем вдвое
По данным, представленным Центральным банком России, в июле банковские учреждения выдали ипотек на сумму 356 миллиардов рублей, что заметно меньше суммы, выданной в июне (788 миллиардов рублей).
Иосиф Пригожин рассказал, что они с певицей Валерией играют по ночам
Продюсер Иосиф Пригожин поведал, как они с певицей Валерией необычно проводят время ночью.