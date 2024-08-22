Израиль опроверг информацию об участии международных сил на границе Газы и Египта

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла сообщения в СМИ о том, что якобы обсуждалась возможность размещения международных сил для контроля над Филадельфийским коридором, расположенным на границе сектора Газа и Египта.

В заявлении офиса премьер-министра подчеркивается, что информация о рассмотрении идеи присутствия международного контингента в Филадельфийском коридоре не соответствует действительности.

В канцелярии также отметили, что Биньямин Нетаньяху придерживается позиции, согласно которой контроль над Филадельфийским коридором должен оставаться за Израилем, чтобы предотвратить перевооружение ХАМАС и не позволить повторения событий 7 октября.

Фото: commons. wikimedia.orgFlickr album(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)