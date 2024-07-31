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Галант заявил на фоне удара по Ливану, что кровь израильтян имеет цену
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Галант заявил на фоне удара по Ливану, что кровь израильтян имеет цену

Глава Министерства обороны Израиля Йоав Галант сообщил после удара Израиля по Ливану, который был осуществлён для уничтожения члена высшего органа "Хизбаллы", которого Вооружённые силы Государства Израиль обвинили в ответственности за обстрел с жертвами среди несовершеннолетних, что у крови граждан Израиля есть цена. Об этом информирует РИА Новости.

Недавно израильские Вооруженные силы сообщили, что член высшего органа "Хизбаллы" Фуад Шукр был уничтожен по причине ударов Военно-воздушных сил Израиля.

Израильский политик и военный генерал в отставке Йоав Галант позже опубликовал пост в социальных сетях, в которых сообщил, что на руках члена высшего органа "Хизбаллы" кровь большого количества граждан Израиля. Он добавил, что у крови израильтян есть цена. Он добавил, что для израильских ВВС нет каких-либо недостижимых мест. По его мнению, военная операция ЦАХАЛ была осуществлена чётко и квалифицировано, за что он поблагодарил армию.

Фото: IDF Spokesperson's Unit (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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