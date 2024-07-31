Глава Министерства обороны Израиля Йоав Галант сообщил после удара Израиля по Ливану, который был осуществлён для уничтожения члена высшего органа "Хизбаллы", которого Вооружённые силы Государства Израиль обвинили в ответственности за обстрел с жертвами среди несовершеннолетних, что у крови граждан Израиля есть цена. Об этом информирует РИА Новости.
Недавно израильские Вооруженные силы сообщили, что член высшего органа "Хизбаллы" Фуад Шукр был уничтожен по причине ударов Военно-воздушных сил Израиля.
Израильский политик и военный генерал в отставке Йоав Галант позже опубликовал пост в социальных сетях, в которых сообщил, что на руках члена высшего органа "Хизбаллы" кровь большого количества граждан Израиля. Он добавил, что у крови израильтян есть цена. Он добавил, что для израильских ВВС нет каких-либо недостижимых мест. По его мнению, военная операция ЦАХАЛ была осуществлена чётко и квалифицировано, за что он поблагодарил армию.
Фото: IDF Spokesperson's Unit (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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