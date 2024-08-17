Армия Израиля нанесла авиационный удар по дому в Ливане

Число жертв в результате израильского воздушного удара по жилому дому в Эн-Набатии на юге Ливана возросло до десяти, также пострадали пять человек, сообщает ливанское агентство NNA.
Ранее Министерство здравоохранения Ливана сообщало о шести погибших и трех раненых. По информации ливанских СМИ, удар был нанесен по дому, где проживали сирийцы. Уточняется, что число погибших в результате израильского авиаудара по району Вади Эль-Куфур увеличилось до десяти, все жертвы являются гражданами Сирии. Кроме того, пять человек, среди которых три сирийца, получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Ситуация на границе между Израилем и Ливаном существенно ухудшилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно обстреливают позиции друг друга в приграничных районах. По данным ливанского Министерства иностранных дел, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. В то же время Израиль сообщает, что около 80 тысяч жителей северных районов страны оказались в аналогичной ситуации.
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