Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Константин Косачев дал комментарий по поводу израильских нападений на столицы Ирана и Ливана. По его мнению, в ближайшее время можно ждать обострение обоюдной ненависти на Ближнем Востоке. Об этом информирует РИА Новости.
Не так давно информационное агентство правительства Ирана Mehr информировало о том, что одного из лидеров организации ХАМАС Исмаила Хания убили в крупнейшем городе Ирана и одном из крупнейших городов Азии — Тегеране. Как позже прокомментировало произошедшее движение ХАМАС, это нападение было организовано Израилем.
Кроме того, ударам со стороны того же Израиля была подвержена южная территория Бейрута. Известно, что на данный момент после этой атаки зафиксировано 74 пострадавших. Отмечается также, что при нападении были убиты четыре человека, в числе которых двое несовершеннолетних. В Вооружённых силах Государства Израиль позже заявили, что нападение на столицу и крупнейший город Ливана было осуществлено для уничтожения члена высшего органа "Хизбаллы" Фуада Шукры, который, по сведениям Армии обороны Израиля, был ответственен за обстрел, в котором скончались более десяти детей.
Позже Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что израильские нападения по Ливанской Республике — это несоблюдение международного права.
В свою очередь Константин Косачев сообщил в мессенджере Telegram, что израильские нападения на объекты Хезболлы и Хамаса в столицах Ирана и Ливана, в результате которых, вероятно, погибли занимающие высокие позиции в этих движениях люди, — это не желанное уничтожение террористической опасности, а неминуемая консолидация антиизраильского противостояния по всему миру. По его мнению, в ближайшее время можно ждать обострение обоюдной ненависти на Ближнем Востоке.
Фото: Kuhlmann /MSC (Creative Commons Attribution 3.0 Germany license)
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