Армия Израиля задержала колонну ООН в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) задержала автоколонну ООН на севере сектора Газа по подозрению в перевозке разыскиваемых палестинцев, сообщила пресс-служба армии в понедельник.
Согласно информации, полученной от ЦАХАЛ, задержание произошло на основе разведывательных данных, указывающих на присутствие нескольких подозреваемых палестинцев в колонне. Военные отметили, что колонна была остановлена для допроса подозреваемых.
Военные также уточнили, что задержанная автоколонна не перевозила вакцины от полиомиелита и добавили, что инцидент еще не завершен.
Министерство здравоохранения сектора Газа 31 августа объявило о начале кампании по вакцинации детей от полиомиелита, которая проводится в сотрудничестве с гуманитарными организациями из Объединенных Арабских Эмиратов, Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), ЮНИСЕФ и Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
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