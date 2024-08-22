Израиль отказался освободить около 100 палестинских заключенных

Израиль, как сообщается, наложил запрет на освобождение около 100 палестинских заключённых в рамках переговоров с движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. Кроме того, израильская сторона настаивает на немедленной депортации тех, кто будет освобождён в будущем. Об этом сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на осведомлённые источники.

Согласно информации, предоставленной анонимным западным дипломатом и двумя представителями ХАМАС, основным препятствием на пути к заключению соглашения является требование Израиля о том, чтобы освобожденные палестинские заключённые покидали территорию Израиля, Западного берега и Газы сразу после освобождения. Ранее вопрос заключённых не был столь острой темой на переговорах.

Один из источников агентства отметил, что ХАМАС отказался принимать условия сделки, предложенные США и Израилем, в том числе из-за таких требований со стороны Израиля.

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля сообщала, что Биньямин Нетаньяху продолжает работу над соглашением по сектору Газа, целью которого является максимальное увеличение числа освобождённых заложников. При этом израильский лидер настаивает на том, чтобы силы обороны Израиля сохраняли контроль над коридором на границе сектора Газа и Египта. В свою очередь, ХАМАС заявил, что новое предложение о прекращении огня в секторе Газа включает пересмотренные условия Израиля по обмену заложниками и отказ от некоторых ранее оговоренных пунктов.

На прошлой неделе в Дохе, столице Катара, прошли двухдневные переговоры с участием представителей Катара, Египта, США и Израиля. Встречи были посвящены прекращению огня в секторе Газа, однако руководство ХАМАС отказалось участвовать в переговорах из-за недостаточной конкретики по условиям перемирия.

В совместном заявлении, выпущенном США, Катаром и Египтом, отмечалось, что посредники предложили Израилю и ХАМАС план, который должен сократить разногласия между сторонами. В заявлении также указывалось, что переговоры, проходившие в Дохе 15-16 августа, носили серьёзный и конструктивный характер, проходили в позитивной атмосфере. Кроме того, сообщалось, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара намерены встретиться в Каире до конца следующей недели, чтобы попытаться достичь соглашения на основе предложенных условий.