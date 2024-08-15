В Харьковской области сообщили, что установили личность изнасиловавшего женщину наемника

Удалось установить личность одного из французских наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне ВСУ, который изнасиловал жительницу села Глубокое в Харьковской области. Об этом сообщил замглавы российской региональной администрации Евгений Лисняк.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 131 УК РФ "Изнасилование" и ч. 3 ст. 359 УК РФ "Наемничество". Ему грозит пожизненное заключение.

По словам Лисняка, обвиняемый французский наемник Барат Максим Роджер Генри ранее принимал участие в боевых действиях в Сирии и Ираке на стороне курдских вооруженных формирований, а также отряда народной самооборону и сил сопротивления Синджара. Он добавил, что мужчину также судили за домашнее насилие в отношении жены.

Ранее женщина обвинила двух французских наемников в изнасиловании. Она утверждает, что к ней в дом ворвались военные, которые говорили на французском языке, избили ее, а потом изнасиловали. Она боялась выйти наружу, поэтому несколько дней сидела в погребе. Через неделю ее вместе с матерью эвакуировали военные ВС РФ.

Фото: collection personnelle/davric