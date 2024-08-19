Это стало возможным благодаря влиянию на металл окислительных обработок

Ученые Федерального исследовательского центра (ФИЦ) "Институт катализа СО РАН" добились значительного прогресса в контроле над свойствами нанокластеров платины. Благодаря воздействию окислительных процессов, ученые смогли не только изменять размер, структуру и характеристики этих микрочастиц, но и управлять их состоянием.
Нанокластеры платины, состоящие из нескольких атомов или десятков, являются объектом активного научного интереса. Их применение в различных областях, от микроэлектроники до катализа, уже доказало свою ценность. В частности, высокооктановые бензины производятся с использованием катализаторов, где нанокластеры платины закреплены на поверхности хлорированного оксида алюминия.
Исследование позволило ученым выявить двойственную роль кислорода в окислительных процессах. В зависимости от условий, кислород может способствовать диспергированию нанокластеров на отдельные атомы или их укрупнению. Последнее приводит к изменению структуры кластера и реакционной способности адсорбированных частиц.
"Мы впервые показали, что кислород может влиять на состояние нанокластеров, и в зависимости от условий окислительных процессов, происходит как их диспергирование, так и укрупнение", - отмечает эксперт.
По словам соавтора исследования, ведущего научного сотрудника отдела исследования катализаторов Евгения Герасимова, полученные данные открывают новые возможности для управления состоянием активного компонента катализатора.
"Мы научились управлять состоянием атомов и частиц. Зная исходное состояние, мы можем привести систему в любое другое, которое нам требуется, и вновь вернуться к исходному. Также известно, что в различных каталитических реакциях существуют размерные эффекты, и мы можем установить нужную скорость реакции при знании размеров частиц. Это открывает перспективы для практического применения. Кроме того, мы определили факторы и условия, при которых можно контролировать переход от крупных частиц к кластеру, а также от одиночных атомов к кластеру", - подчеркивает эксперт.
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