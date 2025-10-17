Штрафы — это цветочки: чем заканчивается повторная пьянка за рулём

Чтобы забрать машину у нетрезвого водителя, нужно соблюсти два условия, рассказал лидер Общественного движения автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков. Об условиях конфискации специалист рассказал в беседе с NewsInfo.

Конфискация автомобиля, по словам Лысакова, происходит после повторного нарушения запрета водить автомобиль пьяным.

"Если человек даже без всяких ДТП, без всяких жертв, пострадавших, просто один раз его поймали в состоянии опьянения за рулем, наказали административно, и в течение года он еще раз совершил, то ему уже грозит не административное наказание повторное, а уголовная ответственность", — рассказал эксперт.

Главное условие изъятия машины у допустившего вождение в состоянии алкогольного опьянения — автомобиль должен принадлежать непосредственно нарушителю, подчеркнул общественник.

"Если автомобиль принадлежит лично нарушителю, тогда машина у него может быть изъята. А если это машина родственника, или он взял без спросу, или это юридического лица машина, почему же юридическое лицо должно страдать, если сотрудник взял, напился и поехал, допустим, по своим делам", — говорит Лысаков.

На решение об изъятии машины не повлияет материальное положение нарушителя, комментирует автоэксперт.