Штрафы — это цветочки: чем заканчивается повторная пьянка за рулём
Чтобы забрать машину у нетрезвого водителя, нужно соблюсти два условия, рассказал лидер Общественного движения автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков. Об условиях конфискации специалист рассказал в беседе с NewsInfo.
Конфискация автомобиля, по словам Лысакова, происходит после повторного нарушения запрета водить автомобиль пьяным.
"Если человек даже без всяких ДТП, без всяких жертв, пострадавших, просто один раз его поймали в состоянии опьянения за рулем, наказали административно, и в течение года он еще раз совершил, то ему уже грозит не административное наказание повторное, а уголовная ответственность", — рассказал эксперт.
Главное условие изъятия машины у допустившего вождение в состоянии алкогольного опьянения — автомобиль должен принадлежать непосредственно нарушителю, подчеркнул общественник.
"Если автомобиль принадлежит лично нарушителю, тогда машина у него может быть изъята. А если это машина родственника, или он взял без спросу, или это юридического лица машина, почему же юридическое лицо должно страдать, если сотрудник взял, напился и поехал, допустим, по своим делам", — говорит Лысаков.
На решение об изъятии машины не повлияет материальное положение нарушителя, комментирует автоэксперт.
"Не имеет значения. Мы не те страны, которая штрафы дифференцируют в зависимости от достатка, от прибыли, от заработка водителя. Даже нет смысла об этом говорить", — отметил руководитель движения автомобилистов.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru