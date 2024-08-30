Карбидокремниевое волокно для ядерного топлива: шаг к промышленности

Росатом планирует перейти на композитные материалы для оболочек твэлов: революция в атомной энергетике.

Атомная энергетика в ближайшие годы ожидает значительных изменений. Росатом планирует перейти на использование композитных материалов для изготовления оболочек тепловыделяющих элементов (твэлов) для тепловых реакторов. Это позволит повысить безопасность и эффективность атомных станций.

В рамках разработки новых материалов, специалисты Росатома активно изучают керамические материалы, в частности, бескислородный карбид кремния. Они научились изготавливать из него нити, которые могут быть сплетены в волокна и превращены в композитные материалы.

Применение композитных материалов в атомной энергетике позволит избавиться от циркония в конструкции твэлов. Это важно, поскольку цирконий может вступать в реакцию с паром, что может привести к нежелательным последствиям. Использование композитных материалов снизит риск пароциркониевых реакций, повысит безопасность и увеличит эффективность работы АЭС.

Ученые Росатома направляют свои усилия на получение необходимых характеристик композитных материалов в нужные сроки. В настоящее время на этот конструкционный материал уже есть заказчики внутри атомной отрасли и в авиации. Ожидается, что к 2030 году будут доступны практически эксплуатируемые изделия.

Применение композитных материалов в атомной энергетике является значительным инновационным шагом. Это позволит повысить надежность и безопасность АЭС, а также снизить зависимость от импорта конструкционных материалов.

В целом, переход на использование керамических материалов в атомной энергетике является революцией, которая приведет к повышению эффективности и безопасности атомных станций.

Фото: Wikimedia Commons/Собственная работа , RudolfSimon , (Creative Commons Attribution 3.0 Unported. )