Избирком Венесуэлы передал материалы в Верховный суд

Глава Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо представил в избирательную палату Верховного суда страны свыше 30 тысяч протоколов с избирательных участков.

Документы были переданы для судебной проверки итогов выборов, состоявшихся 28 июля, на которых, по официальным данным, победу одержал действующий президент Николас Мадуро.

Обращаясь к главе избирательной палаты, председателю Верховного суда Фанни Маркес и судье Иносенсио Фигероа, Аморосо подчеркнул, что Национальный избирательный совет действует в соответствии с конституционным запросом, выданным Верховным судом.

Он заверил, что все запрашиваемые документы, включая письменный протокол, переданы в распоряжение суда. Церемония передачи транслировалась в прямом эфире телеканала VTV.

Помимо протоколов с избирательных участков, руководство Национального избирательного совета передало в суд протокол оглашения результатов выборов и объявления победителя.

Николас Мадуро в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +" заявил о готовности правящей Единой социалистической партии Венесуэлы предоставить суду все имеющиеся у партии документы, связанные с выборами.

Напомним, что президентские выборы в Венесуэле состоялись 28 июля. Национальный избирательный совет объявил Николаса Мадуро победителем. Объявление результатов вызвало волну протестов по всей стране. В Каракасе и других городах произошли столкновения между протестующими и силами правопорядка, в результате которых было задержано более двух тысяч человек.

Вашингтон, не дожидаясь официального завершения подсчета голосов и аудита, призвал мировое сообщество признать лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем выборов, ссылаясь на "неопровержимые доказательства".

Американские и европейские законодатели, курирующие вопросы международных отношений, пригрозили Николасу Мадуро "ответственностью", если он откажется сложить с себя полномочия главы государства, назвав результаты выборов сфальсифицированными.

В Москве, после оглашения официальных результатов выборов, призвали венесуэльскую оппозицию признать поражение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерёг другие страны от вмешательства во внутренние дела Венесуэлы.

Фото: commons. wikimedia.org/Wilmer Arias (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)