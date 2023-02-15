В городе Нягань ХМАО женщина избила участкового, которая отказалась забирать ее супруга в полицию. Сообщает местный Telegram-канал.

По данным источника, местная жительница с ребенком ждала возвращения мужа домой несколько суток. Когда он пришел, она вызвала полицию и потребовала забрать его.

На вызов приехала сотрудница местного УМВД, составила протокол, однако отказалась забирать мужчину в участок. Местная жительница прогнала супруга, избила участкового и вытолкнула ее из квартиры.

После случившегося у сотрудницы полиции зафиксировали гематомы и ушибы. Проводится разбирательство.