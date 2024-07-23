В начале этого года в Европейском центробанке многие придерживались мнения, что член Демократической партии США, 49-й вице-президент Штатов Камала Харрис не способна одержать победу на президентских выборах, которые должны пройти уже этой осенью. Кроме того, её назвали "невидимкой". Об этом информировала американская медиа-организация Politico.

Недавно новостное подразделение вещательной сети Американской телерадиовещательной компании ABC News сообщило, что Харрис заявила, что заблаговременно обеспечила себя необходимой поддержкой для того, что быть кандидатом на президентских выборах от партии демократов.

Позже немецкий экономист, являющийся членом Исполнительного совета Европейского центрального банка, Изабель Шнабель заявила, что надо было изначально выбрать какого-нибудь другого кандидата, но точно не вице-президента Соединённых Штатов Америки. Она также высказалась о своей уверенности в том, что Камала Харрис ни за что не сможет стать победителем на выборах. Изабель Шнабель добавила, что толком ничего и не знает по поводу новой кандидатки, поскольку она всегда была неприметной.

Кроме того, немецкий экономист считает максимально неудачным то, как выбирают кандидатов в партии демократов. Более того, довольно большое количество чиновников Европы придерживаются мнения, что Камала Харрис выдаёт на своих выступлениях банальщину. По их мнению, у 49-ого вице-президента Соединённых Штатов Америки не получается наладить общение с американцами.

Фото: Flickr / U.S. Secretary of Defense (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)