Научно-исследовательские суда "Атлантида" и "Атлантниро" Росрыболовства отправятся в крупную африканскую экспедицию, которая продлится до начала 2026 года и охватит воды Индийского и Атлантического океанов у берегов около 20 африканских стран. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В экспедиции примут участие два научно-исследовательских судна Всероссийского НИИ рыбного хозяйства (ФГБНУ "ВНИРО", подведомственного Росрыболовству). Торжественная церемония отправления судов состоится 21 августа на причале Калининградского морского рыбного порта. В мероприятии примут участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев, глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Экспедиция Росрыболовства получила статус федерального проекта, и ее проведение поддержано руководством страны. В Росрыболовстве подчеркнули, что миссия экспедиции выходит за рамки научных целей, становясь новым этапом сотрудничества России и африканских стран в области рыболовства, что укрепляет научно-техническое взаимодействие между странами.

Цели экспедиции

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Атлантического филиала ВНИРО (АтлантНИРО), научно-исследовательское судно "Атлантниро" будет заниматься изучением запасов морских биоресурсов в водах Марокко, Мавритании, Нигерии, Камеруна, Сан-Томе и Принсипи, Габона, Экваториальной Гвинеи, Республики Конго и Анголы. Судно "Атлантида" проведет работы в морских акваториях Мавритании, Сенегала, Гвинеи-Бисау, Гвинеи, Сьерра-Леоне, Мозамбика, Мадагаскара, Маврикия, Омана и Эритреи. Научные команды каждого судна будут включать по 12 квалифицированных специалистов в области акустики, океанологии, гидрохимии, гидробиологии и ихтиологии. В исследованиях также примут участие ученые из прибрежных стран Африки, как уточнили в пресс-службе.

Ввиду длительности экспедиции предусмотрена ротация экипажей и научных групп, в частности, на каждом судне планируются две основные смены научных специалистов. Для координации работы экспедиции создан штаб под руководством Ильи Шестакова. Оперативный контроль и анализ полученных данных будут осуществляться специалистами Атлантического филиала ВНИРО под началом его руководителя Константина Бандурина.

Подобных экспедиций такого масштаба ранее не проводилось, и даже мировая практика не имеет аналогов, отметил директор ВНИРО, доктор экономических наук Кирилл Колончин.

Экспедиция предоставит важные научные данные о рыбных ресурсах Африки, которые послужат основой для рационального управления их запасами, откроют новые возможности для российского рыболовного флота, способствуют расширению экспорта отечественной рыбной продукции и укреплению геополитических позиций России на Африканском континенте, как подчеркнули в Росрыболовстве.

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