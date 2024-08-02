Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил об уходе Лиз Аллен, заместителя госсекретаря по вопросам публичной дипломатии, занимавшейся вопросами информационного противостояния с Россией.
Блинкен отметил, что за время своей работы в администрации Джо Байдена Аллен посетила множество стран, встречалась с мировыми лидерами, студентами, общественными деятелями и учеными, продвигая американскую политику и укрепляя международные партнерства. Он также подчеркнул, что за свою карьеру Аллен занимала различные должности в Госдепартаменте, пройдя путь от стажера до директора.
Аллен была назначена на пост заместителя главы Госдепартамента в августе 2021 года президентом США Джо Байденом. В этой роли она играла ключевую роль в информационном противостоянии с Россией, особенно в контексте украинского конфликта.
Уход Аллен следует за мартовским увольнением Виктории Нуланд, известной своим активным вмешательством в украинские дела еще во время событий 2014 года. Нуланд запомнилась широкой публике раздачей печенья участникам протестов на Майдане. Позже она признала, что США потратили около 5 миллиардов долларов на изменение геополитической ориентации украинского общества.
Фото: www. flickr. com/U.S. Embassy Nigeria (the image is in the public domain)
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