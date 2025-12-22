Из заголовков — в словари: почему история с квартирой Долиной превратилась в языковой феномен

Скандал вокруг продажи квартиры Ларисы Долиной вышел за пределы судебных хроник и стал языковым феноменом. История, активно обсуждавшаяся в медиа и соцсетях, породила целый набор устойчивых выражений, которые теперь зафиксированы лингвистами как новые элементы современной речи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов Института лингвистических исследований РАН.

Как фамилия стала частью языка

Доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИЛИ РАН и руководитель группы "Словарей новых слов" Валерий Ефремов рассказал, что выражение "схема Долиной" было впервые зафиксировано филологами летом 2024 года. Оно возникло в контексте обсуждения мошенничества с недвижимостью, жертвой которого стала певица.

Позднее, уже в декабре того же года, в информационном поле появилось словосочетание "эффект Долиной", а летом 2025 года широкое распространение получила фраза "бабушкина схема". Осенью в СМИ и соцсетях всё чаще употребляли выражение "казус Долиной".

"И "бабушкин вариант” (применительно к мошеннической схеме с недвижимостью) — это декабрь 2025 года", — пояснил доктор филологических наук Валерий Ефремов.

Не первый подобный прецедент

После резонансного события в публичном пространстве быстро закрепились такие неологизмы, как "головечеринники" и "свитер извинений" или "водолазка извинений". Подобные выражения, по словам филологов, отражают не только сам инфоповод, но и реакцию общества на него.

Судебная история, ставшая символом

Поводом для появления неологизмов стала реальная судебная драма. Весной 2024 года Лариса Долина продала квартиру в Москве Полине Лурье, после чего передала полученные деньги мошенникам. Артистка обратилась в полицию и подала иск, оспорив сделку.

Хамовнический суд восстановил право собственности Долиной, предложив Лурье взыскивать деньги с мошенников. Это решение поддержали апелляционная и кассационная инстанции. Однако Верховный суд встал на сторону покупательницы, отменил прежние решения и признал право собственности за Лурье, обязав артистку покинуть квартиру.

Когда событие становится термином

По оценке лингвистов, включение выражений вроде "схемы Долиной" в словарь неологизмов 2025 года говорит о том, что история приобрела обобщающий характер. Фамилия перестала обозначать конкретного человека и стала маркером целого типа ситуаций, что является важным признаком закрепления слова в языке.