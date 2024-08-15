Департамент транспорта предупредил о перекрытии начала Тверской улицы с вечера 16 августа, автобусы временно изменят маршрут

В эти выходные в Москве из-за перекрытия Тверской улицы автобусы изменят маршруты

В связи с тем, что начало Тверской улицы в Москве будет перекрыто с вечера 16 августа до утра 19 августа, несколько автобусных маршрутов временно изменятся, сообщил Департамент транспорта. Автобусы будут следовать по альтернативным улицам.

Автобусы м1 будут объезжать закрытый участок по Волхонке, Гоголевскому, Никитскому и Тверскому бульварам.

Автобусы е30, м40, н1 и н12 будут пущены в одну сторону по Петровке (обратно по Неглинной улице), Петровскому и Страстному бульварам.

Автобусы с344 пойдут в обе стороны по Тверскому, Страстному и Петровскому бульварам с разворотом у метро "Трубная".

Остановки "Пушкинская площадь", "Тверская площадь", "Метро 'Охотный Ряд'" временно не будут работать.

14 августа вечером мэрия сообщила, что участок Тверской улицы от Моховой улицы до Пушкинской площади будет полностью перекрыт для замены дорожного покрытия с 22:00 16 августа до 6:00 19 августа. Также будет перекрыт Большой Путинковский переулок от Малой Дмитровки до Тверской.

Кроме того, в эти дни будет закрыто движение с пропуском местных жителей на участках Большого и Малого Гнездниковских переулков, Леонтьевского, Брюсова, Газетного, Никитского, Козицкого, Глинищевского переулков. С 00:01 16 августа до окончания работ в местах временных ограничений будет запрещена парковка.

Москвичам рекомендовали пользоваться метро.

Фото: Wikimedia Commons/Own work, ATI1999 , (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. )