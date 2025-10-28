Из минуса в плюс — почти чудо: как Амурская область превращает дефицит в профицит

Правительство Амурской области представило проект бюджета на 2026-2028 годы, который отражает стратегию стабилизации финансов региона. Важным элементом данного документа является постепенное снижение дефицита бюджета и переход к профициту в ближайшие годы.

Основные параметры бюджета

Проект бюджета на 2026 год предполагает сбор 143,1 млрд рублей доходов при расходах в 143,5 млрд рублей, что означает дефицит в размере 400 млн рублей. Однако уже в 2027 году прогнозируется рост доходов до 152 млрд рублей, с профицитом в 500 млн рублей. В 2028 году ожидается, что доходы составят 140,1 млрд рублей, а профицит увеличится до 900 млн рублей.

Основой этих прогнозов являются ключевые показатели экономического развития региона: рост валового регионального продукта, увеличение фонда заработной платы, а также улучшение показателей промышленного и сельскохозяйственного производства, включая добычу угля.

Структура доходов

В 2026 году основным источником доходов будут налоговые поступления, которые составят 115,6 млрд рублей. Кроме того, из федерального бюджета в регион поступит 27,5 млрд рублей. Рост собственных доходов на 8,4 % будет обеспечен за счет улучшения экономических показателей, реализации инвестиционных проектов и увеличения добычи золота.

Крупнейшими источниками налоговых поступлений в 2026 году станут:

НДФЛ — 49,7 млрд рублей (43 % от общего объема доходов)

Налог на прибыль — 25,3 млрд рублей (22 %)

НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) — 11,5 млрд рублей (10 %)

Налог на имущество — 9,8 млрд рублей (9 %)

Расходные приоритеты

Основные расходы будут направлены на развитие национальной экономики и социальной политики:

Национальная экономика получит наибольшее финансирование — 34 млрд рублей, из которых 16,4 млрд рублей будут направлены на дорожное строительство.

Социальная политика займет второе место по объему финансирования — 28,2 млрд рублей. Эти средства будут использованы для поддержки семей с детьми, участников СВО и пожилых людей.

Образование получит 27,5 млрд рублей, которые будут направлены на содержание образовательных учреждений, зарплаты педагогов и ремонт школ.

Финансовая стабилизация

Примечательно, что регион достиг значительного улучшения бюджетной дисциплины. Если в 2025 году дефицит бюджета составлял 6 млрд рублей, то в 2026 году он будет сокращен до 369,7 млн рублей, что фактически свидетельствует о выходе региона на сбалансированные финансовые показатели. Этот дефицит будет покрыт за счет кредитов организаций и оптимизации остатков средств на счетах.

Социальная направленность бюджета

Особое внимание в проекте бюджета уделено социальной политике. Более 60 % всех расходов будет направлено на повышение качества жизни граждан и развитие человеческого капитала. Эта социальная направленность, включающая поддержку нуждающихся слоев населения, такие как семьи с детьми, участники СВО и пожилые люди, остается одной из приоритетных задач правительства региона.

Проект бюджета будет рассмотрен на ближайшем заседании регионального правительства.