Из импортозамещения в стратегию: как новая комиссия преобразует будущее российской промышленности

Правительственная комиссия по промышленности, сформированная взамен комиссии по импортозамещению, будет заниматься стратегическим планированием и развитием отечественных отраслей. Об этом сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин на совещании по реализации технологической политики.

Новая структура для стратегического планирования

Мишустин напомнил, что комиссия по промышленности будет отвечать за стратегическое планирование в рамках всех отраслей. Основной задачей новой структуры станет наладить тесное и прозрачное взаимодействие между производителями и потребителями. Это позволит не только выстроить эффективное взаимодействие на всех уровнях, но и оперативно реагировать на изменения в промышленности.

"Она будет отвечать за стратегическое планирование развития отраслей и поможет выстроить тесное и прозрачное взаимодействие с производителями и потребителями", — заявил Михаил Мишустин, председатель правительства РФ.

Комиссия будет также улучшать качество мониторинга текущих процессов и рисков, что повысит оперативность реагирования на возникающие проблемы в промышленности.

Работа комиссии и её планы

Первое заседание комиссии под председательством первого вице-премьера Дениса Мантурова прошло на прошлой неделе. В ходе встречи были обсуждены ключевые направления работы и дальнейшие шаги для повышения эффективности управления технологической политикой в стране.

Мишустин отметил, что уже в первом квартале 2026 года правительство ожидает от Минпромторга и других ведомств предложений по оптимизации единой модели управления технологической политикой. Эти предложения должны способствовать реализации долгосрочных целей и стратегии развития российской промышленности.

Преобразование комиссии

Решение о преобразовании правительственной комиссии по импортозамещению в комиссию по промышленности было принято 10 ноября. В новой структуре учитываются изменившиеся функции и задачи, связанные с долгосрочным развитием и конкурентоспособностью российской промышленности в условиях глобальных вызовов.