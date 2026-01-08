Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Новорожденный
© freepik.com is licensed under Free More Info
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:43

Доступ к ЭКО в Забайкалье есть, а детей рождается меньше: в чём секрет демографического провала

В Забайкальском крае в 2025 году родилось 130 детей после ЭКО — Минздрав

В Забайкальском крае в 2025 году экстракорпоральное оплодотворение вновь стало значимым фактором демографической статистики. Несмотря на амбициозные планы по росту числа рождений, фактические показатели оказались ниже ожидаемых, однако программа ЭКО продолжает играть важную роль для семей региона. Об этом сообщает "Чита.Ру" со ссылкой на данные краевого Минздрава.

Сколько детей родилось с помощью ЭКО

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Забайкальского края в ответ на официальный запрос издания, за 11 месяцев 2025 года после процедур экстракорпорального оплодотворения в регионе произошло 128 родов. В результате на свет появились 130 младенцев, что связано с рождением двойняшек в ряде случаев.

Таким образом, число детей, зачатых с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, превысило отметку в сто. Эти данные подтверждают устойчивый спрос на ЭКО среди жителей края, несмотря на сложности с доступностью процедуры и медицинской инфраструктурой.

Сравнение с предыдущими годами

Для оценки динамики Минздрав приводит данные за предыдущие периоды. Так, в 2020 году в Забайкальском крае родили 162 женщины, забеременевшие с помощью ЭКО. Тогда в регионе появились 173 ребенка, что заметно превышает показатели 2025 года.

Ранее планировалось, что к 2025 году количество новорожденных, появившихся на свет благодаря ЭКО, вырастет примерно до 200 детей. Однако фактические результаты оказались скромнее запланированных, что может быть связано как с демографическими факторами, так и с общим снижением рождаемости.

Значение программы для региона

Несмотря на расхождение с прогнозами, экстракорпоральное оплодотворение остается важным инструментом поддержки семей, столкнувшихся с проблемами бесплодия. В краевом Минздраве подчеркивают, что каждая успешная процедура ЭКО — это реальный вклад в демографическое развитие региона.

Программа продолжает реализовываться, а ее результаты позволяют многим семьям получить шанс на рождение ребенка. При этом статистика показывает, что для достижения заявленных целей требуется дальнейшее развитие репродуктивной медицины и повышение доступности высокотехнологичной помощи.

