Пшеница
Андрей Покровский Опубликована сегодня в 10:46

Зерновые поля ловят финансовый ветер: в Ивановской области открыли прием заявок на компенсацию затрат фермерам

В Ивановской области начался прием заявок от производителей зерновых культур на получение государственных субсидий. Аграрии могут претендовать на компенсацию части затрат, понесенных в ходе полевых работ и реализации продукции. Документы принимаются через специализированный портал господдержки до 23 марта. Общий объем финансирования в текущем году составляет 12,9 миллиона рублей, что на 50% превышает показатели предыдущего аграрного сезона.

Условия получения выплат

Государственные средства направляются на частичное покрытие расходов по ключевым статьям аграрного производства. В список субсидируемых нужд входят приобретение посевного материала, минеральных удобрений, пестицидов и горюче-смазочных материалов. Также фермеры могут возместить расходы на проведение экспертизы качества выращенной продукции.

Для участия в программе установлены жесткие требования к претендентам. Субсидии предоставляются только за урожай 2025 года, который уже был официально реализован производителем. Важным условием является наличие у заявителя прав на земельные участки и обязательная регистрация в федеральной информационной системе "Зерно".

"Поддержка региональных сельхозпроизводителей через компенсацию производственных затрат позволяет укрепить продовольственную безопасность территорий. Для аграриев это реальный инструмент снижения себестоимости продукции, который дает возможность инвестировать в обновление техники и улучшение качества посевного материала. Четкое соблюдение регламентов подачи документов и работа в системе прослеживаемости обеспечивают прозрачность распределения бюджетных средств. Это способствует планомерному развитию местного самоуправления через экономическое укрепление сельских поселений".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Масштабирование помощи

Власти Ивановской области планируют распределить выделенный бюджет между пятнадцатью сельхозпредприятиями. Аналогичное количество хозяйств получало финансовую поддержку годом ранее, однако тогда общая сумма выплат составила 8,6 миллиона рублей.

Несмотря на сопоставимое число получателей, география действия программы в 2026 году заметно расширилась. Если в прошлом сезоне помощь распределялась среди фермеров из шести районов, то в текущем году в проект вошли производители из семи муниципальных образований. Это свидетельствует об охвате новых площадей и включении дополнительных игроков в государственную систему поддержки сектора.

Итоги зернового сезона

Динамика производства зерновых культур в регионе демонстрирует стабильный рост. Согласно официальным данным, по итогам прошлого года ивановские аграрии собрали 145 тысяч тонн продукции, что является существенным показателем для отрасли.

Анализ результатов показывает, что объем валового сбора увеличился на 14,6% в сравнении с урожаем позапрошлого года. В текущих экономических условиях данные показатели позволяют правительству региона обосновывать увеличение бюджетных ассигнований на 50% и продолжать курс на стимулирование профильных хозяйств, занимающихся выращиванием пшеницы, ржи и ячменя.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Андрей Покровский
Андрей Покровский — клинический психолог, эксперт по психологии труда с 20-летним стажем. Специалист по выгоранию, стрессоустойчивости и медиации.
Редактор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.

