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Экс-замминистра обороны Иванов отказался от сделки со следствием
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Экс-замминистра обороны Иванов отказался от сделки со следствием

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Иванов отклонил сделку со следствием и отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве. Он настаивает на своей невиновности", - рассказал собеседник ТАСС.

Адвокат экс-замминистра отказался от комментариев, ссылаясь на подписку о неразглашении тайны предварительного следствия.

Ранее Иванову и его предполагаемым сообщникам, бизнесмену Сергею Бородину и президенту компании "Олимпситистрой" Александру Фомину, продлили меру пресечения до 23 сентября.

Напомним, что Иванова арестовали 24 апреля, ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Он занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года до 20 июня 2024 года. По делу о взятке Иванову грозит до 15 лет колонии.

Фото: Министерство обороны Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0).

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