Бывший замминистра обороны Тимур Иванов отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
"Иванов отклонил сделку со следствием и отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве. Он настаивает на своей невиновности", - рассказал собеседник ТАСС.
Адвокат экс-замминистра отказался от комментариев, ссылаясь на подписку о неразглашении тайны предварительного следствия.
Ранее Иванову и его предполагаемым сообщникам, бизнесмену Сергею Бородину и президенту компании "Олимпситистрой" Александру Фомину, продлили меру пресечения до 23 сентября.
Напомним, что Иванова арестовали 24 апреля, ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Он занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года до 20 июня 2024 года. По делу о взятке Иванову грозит до 15 лет колонии.
Фото: Министерство обороны Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0).
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