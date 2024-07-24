Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе указал на общий почерк покушений на убийство кандидита в президенты США Дональда Трампа и основателя правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Об этом он рассказал в ходе брифинга.
По мнению политика, что те же самые структуры занимались подготовкой покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
В последний период было совершено два теракта — один в Словакии, второй в США. Это общий почерк, который характеризует одни и те же глобальные политические силы, — сказал он.
Кобахидзе выразил озабоченность фактом покушения на Иванишвили и назвал его красноречивым свидетельством существования реальных угроз в Грузии.
По данным Службы государственной безопасности Грузии, покушение на Иванишвили готовили назходящиеся на Украине бывшие представители власти страны. Силовики считают, что целью заговорщиков было свержение власти в Грузии. В настоящее время проходит допрос свидетелей.
Фото: Flickr/oscepa (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic).
Источник: отмена запрета на переговоры с РФ покажет стремление Киева к диалогу
Действующий на Украине самозапрет на переговоры с Россией демонстрирует неготовность Киева к диалогу с Москвой.
Захарова: словами о переговорах с Москвой Зеленский продвигает свою "формулу мира"
Заявлениями о возможности переговоров с Москвой глава киевского режима пытается продвинуть свою формулу мира.
В России разработали способ переработки отходов металлургии в полезное сырьё
Учёные Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали метод переработки металлургических отходов в сырьё для производства чугуна или стали.
Профессор Березовский: при попадании речной или морской воды в глаза поможет чайная заварка
В случае попадания речной или морской воды в глаза, профессор Дмитрий Березовский порекомендовал использовать в качестве первой помощи крепкую чайную заварку или капли с сульфацетамидом для предотвращения воспаления, такого как конъюнктивит.