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Кобахидзе: покушение на Иванишвили и Трампа готовили одни и те же люди
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Кобахидзе: покушение на Иванишвили и Трампа готовили одни и те же люди

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе указал на общий почерк покушений на убийство кандидита в президенты США Дональда Трампа и основателя правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Об этом он рассказал в ходе брифинга.

По мнению политика, что те же самые структуры занимались подготовкой покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

В последний период было совершено два теракта — один в Словакии, второй в США. Это общий почерк, который характеризует одни и те же глобальные политические силы, — сказал он.

Кобахидзе выразил озабоченность фактом покушения на Иванишвили и назвал его красноречивым свидетельством существования реальных угроз в Грузии.

По данным Службы государственной безопасности Грузии, покушение на Иванишвили готовили назходящиеся на Украине бывшие представители власти страны. Силовики считают, что целью заговорщиков было свержение власти в Грузии. В настоящее время проходит допрос свидетелей.

Фото: Flickr/oscepa (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic).

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