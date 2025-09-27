Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:07

Федотов уходит, но права остаются: неожиданное решение ЦСКА

ПХК ЦСКА расстался с голкипером Иваном Федотовым после 49 матчей сезона

ПХК ЦСКА подвёл итоги сезона 2023/24 и сообщил о расставании с вратарём Иваном Федотовым. Информация опубликована на официальном сайте клуба.

В минувшем сезоне голкипер сыграл 49 матчей за армейцев и отразил 1251 бросок по воротам, показав показатель надёжности 91,4 процента. Несмотря на прекращение действия контракта, спортивные права на игрока в России остаются за ЦСКА.

В клубе поблагодарили хоккеиста за работу и выразили поддержку: ему пожелали успехов в продолжении карьеры.

Сравнение статистики вратаря

Сезон Матчи Отражённые броски Процент отражённых
2023/24 49 1251 91,4 %
Средний показатель КХЛ - - ~90 %

А что если…

  • Федотов продолжит карьеру в НХЛ? Его опыт и статистика дают шансы закрепиться.

  • Он останется в КХЛ? ЦСКА сохранит за ним права, что может повлиять на переход.

  • Вратарь возьмёт паузу? Подобные решения помогают восстановиться, но могут сказаться на форме.

FAQ

Где может продолжить карьеру Иван Федотов?
Он может выбрать как российский клуб (права у ЦСКА), так и зарубежные команды.

Что значит сохранение спортивных прав?
Это означает, что внутри КХЛ переход возможен только с согласия ЦСКА.

Насколько успешным был сезон для Федотова?
Процент отражённых бросков (91,4 %) выше среднего по лиге, что подтверждает его уровень.

Исторический контекст

Иван Федотов выступал за ЦСКА после возвращения в КХЛ, успев зарекомендовать себя как один из надёжнейших вратарей лиги. В разные годы он вызывался в сборную России и считался кандидатом на игру в НХЛ. Решение о расторжении контракта стало важным событием для армейского клуба в межсезонье.

