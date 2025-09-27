Федотов уходит, но права остаются: неожиданное решение ЦСКА
ПХК ЦСКА подвёл итоги сезона 2023/24 и сообщил о расставании с вратарём Иваном Федотовым. Информация опубликована на официальном сайте клуба.
В минувшем сезоне голкипер сыграл 49 матчей за армейцев и отразил 1251 бросок по воротам, показав показатель надёжности 91,4 процента. Несмотря на прекращение действия контракта, спортивные права на игрока в России остаются за ЦСКА.
В клубе поблагодарили хоккеиста за работу и выразили поддержку: ему пожелали успехов в продолжении карьеры.
Сравнение статистики вратаря
|Сезон
|Матчи
|Отражённые броски
|Процент отражённых
|2023/24
|49
|1251
|91,4 %
|Средний показатель КХЛ
|-
|-
|~90 %
А что если…
-
Федотов продолжит карьеру в НХЛ? Его опыт и статистика дают шансы закрепиться.
-
Он останется в КХЛ? ЦСКА сохранит за ним права, что может повлиять на переход.
-
Вратарь возьмёт паузу? Подобные решения помогают восстановиться, но могут сказаться на форме.
FAQ
Где может продолжить карьеру Иван Федотов?
Он может выбрать как российский клуб (права у ЦСКА), так и зарубежные команды.
Что значит сохранение спортивных прав?
Это означает, что внутри КХЛ переход возможен только с согласия ЦСКА.
Насколько успешным был сезон для Федотова?
Процент отражённых бросков (91,4 %) выше среднего по лиге, что подтверждает его уровень.
Исторический контекст
Иван Федотов выступал за ЦСКА после возвращения в КХЛ, успев зарекомендовать себя как один из надёжнейших вратарей лиги. В разные годы он вызывался в сборную России и считался кандидатом на игру в НХЛ. Решение о расторжении контракта стало важным событием для армейского клуба в межсезонье.
