Федотов уходит, но права остаются: неожиданное решение ЦСКА

Сезон Матчи Отражённые броски Процент отражённых 2023/24 49 1251 91,4 % Средний показатель КХЛ - - ~90 %

А что если…

Федотов продолжит карьеру в НХЛ? Его опыт и статистика дают шансы закрепиться.

Он останется в КХЛ? ЦСКА сохранит за ним права, что может повлиять на переход.

Вратарь возьмёт паузу? Подобные решения помогают восстановиться, но могут сказаться на форме.

FAQ

Где может продолжить карьеру Иван Федотов?

Он может выбрать как российский клуб (права у ЦСКА), так и зарубежные команды.

Что значит сохранение спортивных прав?

Это означает, что внутри КХЛ переход возможен только с согласия ЦСКА.

Насколько успешным был сезон для Федотова?

Процент отражённых бросков (91,4 %) выше среднего по лиге, что подтверждает его уровень.

Исторический контекст

Иван Федотов выступал за ЦСКА после возвращения в КХЛ, успев зарекомендовать себя как один из надёжнейших вратарей лиги. В разные годы он вызывался в сборную России и считался кандидатом на игру в НХЛ. Решение о расторжении контракта стало важным событием для армейского клуба в межсезонье.