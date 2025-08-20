Спорт и ВМС: тайна первых суток, о которой не предупреждают заранее

Многие привыкли обсуждать спорт и беременность, но куда реже поднимается вопрос: а можно ли тренироваться после установки ВМС? И стоит ли вообще переживать за своё устройство во время активных нагрузок? На самом деле — да, в первые сутки после процедуры лучше проявить осторожность.

Почему важно подождать

Гинеколог Фелис Герш, автор книги PCOS SOS: A Gynecologist's Lifeline To Naturally Restore Your Rhythms, Hormones and Happiness, подчёркивает:

"После установки гормональной или негормональной ВМС рекомендуется воздержаться от тренировок хотя бы 24 часа".

Причина проста: при введении устройства врач использует тонкий проводник (слайдер), который проходит через цервикальный канал и устанавливает спираль в полость матки. Это быстрая и несложная процедура, но всё же в организм попадает "инородный предмет". Поэтому первые часы возможны спазмы или боль.

Матка — это мышца, и реагирует она так же, как любая другая: может "сжаться" в ответ на вмешательство. Короткий отдых нужен, чтобы тело привыкло к новому состоянию и спазмы не усилились.

Может ли спорт "сдвинуть" ВМС?

Опасения понятны: бег, прыжки или силовые нагрузки кажутся слишком активными для организма, где только что закрепили устройство. Но исследования и практика врачей показывают — тренировки не приводят к смещению спирали.

"Даже если человек пробежит марафон сразу после установки ВМС, вероятность смещения или выпадения устройства минимальна", — объясняет доктор Герш.

Статистика подтверждает: от 2 до 10 % женщин сталкиваются с самопроизвольным выпадением спирали, но это никак не связано с физической активностью. Чаще всего это происходит в первые 12 недель, и играет роль возраст, история беременностей и общее здоровье.

Признаки возможного смещения: сильные боли, необычные выделения, кровотечения, повышение температуры или ощущение устройства во время полового акта. В таких случаях необходимо обратиться к врачу.

Как ВМС влияет на спорт в долгосрочной перспективе

Даже после адаптационного периода некоторые женщины отмечают изменения цикла. Негормональные ВМС могут сделать месячные более обильными и болезненными, гормональные — усиливать спазмы.

Доктор Эми Роскин, главный медицинский директор Favor, советует при сильных симптомах снижать нагрузку или делать паузы. Например:

лёгкая кардионагрузка,

прогулки,

йога,

тренировки с небольшими весами.

А вот интенсивный кроссфит или поднятие тяжестей в эти дни могут только усугубить дискомфорт.

Маленькие хитрости для облегчения

Чтобы уменьшить боли и спазмы, можно использовать:

ибупрофен или другие безрецептурные обезболивающие;

тёплую ванну или грелку;

травяной чай.

Некоторые врачи отмечают: даже секс и оргазм помогают расслабить мышцы и уменьшить болезненность.

Главное, что нужно помнить

После установки ВМС дайте телу день отдыха. Уже через сутки можно возвращаться к привычному ритму тренировок. Если спорт приносит радость — устройство не станет препятствием. Но при любых сомнениях или сильном дискомфорте лучше сразу проконсультироваться с врачом.