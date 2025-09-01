В Нижнем Новгороде зафиксировали диагноз, встречающийся реже удара молнии

Редкие патологии кожи всегда вызывают интерес не только у специалистов, но и у широкой публики. В Нижнем Новгороде врачи Государственного научного центра дерматовенерологии зафиксировали случай невуса Ито — уникального состояния, которое встречается крайне редко.

Что такое невус Ито

Это врожденное пигментное образование на коже, имеющее тёмно-синий оттенок. Чаще всего оно проявляется в детстве или в период полового созревания у девушек. Располагается, как правило, на спине и может занимать довольно большую площадь.

Невус Ито относят к редчайшим дерматологическим патологиям. По статистике, его распространенность оценивается всего в 1-9 случаев на 100 тысяч человек.

Опасен ли этот диагноз

Сам по себе невус не исчезает с возрастом и сохраняется на протяжении всей жизни. В большинстве случаев он не представляет серьёзной угрозы для здоровья. Однако в медицинской литературе описаны единичные осложнения — развитие нейросенсорной тугоухости и меланомы.

"Эта патология не лечится, но её можно замаскировать с помощью лазерного осветления", — отмечают врачи-дерматовенерологи.

Таким образом, речь идёт скорее о косметическом, чем о медицинском дефекте.

Современные подходы

Поскольку радикального лечения невуса Ито не существует, врачи акцентируют внимание на психологическом комфорте пациентов. В случаях, когда образование вызывает дискомфорт или снижает качество жизни, дерматологи рекомендуют лазерные процедуры. Они позволяют сделать пятно менее заметным, не повреждая кожу.

Почему важно наблюдаться у специалистов

Несмотря на то что вероятность осложнений минимальна, наличие крупного пигментного образования требует регулярного контроля у дерматолога. Это помогает вовремя заметить возможные изменения структуры или цвета невуса.

Редкость случая

Фиксация подобных диагнозов в клинической практике российских врачей подчеркивает важность систематического наблюдения за редкими патологиями. Такие случаи не только помогают уточнять статистику, но и дают специалистам возможность совершенствовать методы коррекции состояния пациентов.