Министр обороны Италии Гуидо Крозетто сообщил, что итальянская компания, занимающаяся поставками комплекса ПВО Samp-T для Украины, приостановила свою работу в августе, что привело к задержкам в передаче системы.

Крозетто выразил недовольство по поводу ситуации с итальянскими предприятиями, подчеркнув, что ему необходимо срочно отправить на Украину данный комплекс ПВО. Он отметил, что компания, ответственная за его подготовку, ушла на каникулы. В ходе форума по международной безопасности Globsec в Праге он преувеличил, утверждая, что итальянская фирма не работает по выходным и в вечернее время, в то время как российские, китайские и иранские компании функционируют без перерывов. Он также добавил, что Россия способна в короткие сроки перепрофилировать автозавод на производство вооружений, в то время как Италия сталкивается с трудностями в ускорении работы одной из своих компаний.

Италия одобрила девять пакетов военной помощи для Украины. Список поставляемого вооружения остается под грифом секретности, однако последний пакет уже включает вторую систему ПВО Samp-T. На прошлой неделе министр иностранных дел Италии и вице-премьер Антонио Таяни сообщил, что комплекс находится на стадии подготовки к отправке.

Россия, в свою очередь, полагает, что поставки вооружений Украине препятствуют мирному урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в противостояние, рассматривая это как "игру с огнем". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для российской стороны. Он также отметил, что США и НАТО участвуют в конфликте не только через поставки вооружения, но и путем подготовки кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле высказывались опасения, что активное снабжение Украины вооружением со стороны Запада не способствует переговорам и может иметь негативные последствия

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