Экономический рост в Европейском союзе (ЕС) стал сильно замедляться, в связи с этим все больше становится разрыв с ведущими мировыми экономиками. Соответствующие слова озвучил экс-премьер Италии и бывший глава ЕЦБ Марио Драги в своем докладе, подготовленном для Еврокомиссии.

По его словам, эти проблемы наблюдаются из-за экономического и геополитического кризиса, прекращение поставок дешевых энергоресурсов из России, а также проигрышем в "цифровой революции".

По словам Драги, "зонтик безопасности" Соединенных Штатов освободил оборонные бюджеты для того, чтобы тратить средства на другие приоритеты. Он подчеркнул, что когда в мире была стабильная геополитика, в ЕС не было причин для беспокойства из-за растущей зависимости от стран.

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