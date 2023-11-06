На свое здоровье пожаловался Папа Римский

Папа Римский Франциск выразил беспокойство о своем текущем состоянии здоровья в ходе встречи с делегацией Европейской конференции раввинов. Несмотря на это, Служба печати Святого престола пока не отменила запланированную массовую встречу понтифика с детьми, которая была назначена на вторую половину дня.

По информации Corriere della Sera, 86-летний папа приветствовал присутствующих, но его голос был слаб.

"Спасибо за ваш визит, но я не очень здоров, поэтому не буду читать речь", - сказал Папа.

Тем не менее, пока Служба печати Святого престола не объявила об отмене запланированных встреч, включая встречу с 6 тысячами детей со всего мира, которая должна состояться во второй половине дня. Ранее уже бывали случаи, когда папа Римский передавал свою речь посетителям, не произнося ее самостоятельно, сообщает ТАСС.

Папа Римский в последние два с половиной года перенес две операции на кишечнике и беспокоится, особенно о болях в колене, из-за чего он передвигается на инвалидной коляске. Тем не менее, он сообщает, что чувствует себя довольно неплохо. В планах папы на 1-3 декабря поездка в Дубай, где он намерен участвовать в 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP-28).