Италия без турагентств: как трое друзей открыли страну заново

Иногда достаточно договорённости в аэропорту, чтобы родилась большая история. Об этом путешественница рассказала в личном блоге на Т-Ж. Ещё в детстве она мечтала оказаться в Италии, и спустя поездку по Венгрии, Австрии и Праге в 2024 году решила осуществить задуманное вместе с друзьями. Уже в декабре началась подготовка: планирование маршрута, поиск жилья и расчёт бюджета. В январе и феврале оформили невозвратные билеты на самолёты и поезда, забронировали отели с возможностью отмены.

Путь начался с Фьюмичино, где поздним вечером их принял хозяин гостевого дома. Он предложил контакты таксиста, который, отдыхая в клубе, всё равно позаботился об их трансфере. Номер обошёлся в 93 евро плюс 5 евро налога. Завтрак не входил в стоимость, но хозяин отвёз путешественников в кафе и дождался, пока они поедят. Потом помог с чемоданами, доставил их до остановки автобуса, и за 7 евро вся компания доехала до вокзала Остии, откуда электричкой добралась до Рима. Там же приобрели 24-часовой билет на транспорт за 7 евро.

Рим: первые открытия и цены

В столице им разрешили оставить вещи в апартаментах до заселения. Хозяйка заранее записала видеоинструкцию, как попасть на территорию и где забрать ключи. За три дня проживания заплатили 644 евро, выбрав жильё возле метро Lepanto и в пешей доступности от Ватикана. Из платных локаций посетили только Колизей, куда билеты продаются исключительно онлайн. Как оказалось, они получили не билет, а ваучер, и выясняли на месте, где распечатать документ. Посещение арены Колизея, Форума и тюрьмы стоило 32 евро.

Попасть в музеи Ватикана не удалось: билетов не оказалось, а гидские туры были значительно дороже. Ограничились прогулкой по площади и смогли увидеть гвардейцев. Питались чаще всего в районе Трастевере — там цены оказались ниже, чем в центре. Обед или ужин — около 25 евро с бокалом напитка, самый дорогой вечер на троих — 100 евро с вином, пастой, салатами и курицей. Порции пасты больше, чем в Москве, и стоили около 12 евро. Пиво 0,3 — 4-6 евро, бокал красного вина — 8 евро. Два раза завтракали дома: яйца, хлеб, масло, сыр и ветчина обошлись в 21 евро. Рим запомнился атмосферой и ощущением, что сюда хочется вернуться.

Флоренция и Лукка: искусство и штрафы

10 июня группа поехала во Флоренцию поездом, билет стоил 20 евро и был куплен ещё зимой. Апартаменты на три дня обошлись в 710 евро — просторные, с двумя спальнями и гостиной, недалеко от вокзала. Из достопримечательностей решили посетить галерею Уффицы: в залах собраны произведения Рафаэля, Микеланджело, Леонардо да Винчи, Эль Греко. Особенно впечатлила "Медуза Горгона" Караваджо: "Этот взгляд я не забуду никогда". За билет заплатили 29 евро.

Поесть удалось и бюджетно, и вкусно. Из местного обязательного — знаменитые тосканские бутерброды по 8-12 евро. Вечером выбрали семейное кафе неподалёку. Там предлагались комплексы: за 15 евро — основное блюдо, салат или гарнир, напиток и вода; за 24 и 29 евро — стейки, вино, гарниры. Одному человеку с порцией за 29 евро справиться было сложно. Завтраки обходились в 20-30 евро на продукты. Пресный тосканский хлеб с оливковым маслом запомнился особенно.

В один из дней отправились в Лукку — маленький живописный город. Доехали через Пизу за 11,5 евро, но столкнулись с неожиданностью: билет нужно было компостировать до звукового сигнала. Из-за незнания каждый заплатил штраф в 20 евро. Контролёр заметил, что для местных сумма была бы 60. В Лукке поднялись на смотровую башню за 9 евро. Цены в кафе там напоминали римские.

Побережье Амальфи: жильё в скале и серпантин пешком

Из Флоренции до Неаполя доехали за 44 евро, билеты покупались заранее. Уже на месте аналогичный билет стоил 100 евро. Затем на поезде до Салерно за 10 евро и автобусом за 5 евро — до Амальфи. Жили в горах, в апартаментах, буквально встроенных в скалу: кондиционер не потребовался, внутри было прохладно, а с террасы открывались виды на море и холмы. Влажность оказалась высокой, друзьям засыпать было тяжело, но сама автор чувствовала себя комфортно.

Добраться до жилья оказалось приключением: водитель автобуса не знал нужной остановки. На конечной он предложил вернуться в город, предупреждая об отсутствии связи в горах. В итоге подвёз не туда, где планировалось. Путешественники остались в темноте на пустынной остановке и поймали попутку. Пожилая пара с внуком довезла их до дома. "Сальваторе" пожал руки, отказался от денег и позже их дочь подарок каждому в виде браслета.

Спуск на побережье оказался впечатляющим: вместо автобуса нашли лестницу длиной около километра. Вниз шли 17 минут, вверх — почти час. На пляже аренда двух лежаков и зонта стоила 25 евро, один лежак и зонт — 20, только лежак — 10. Цены внизу были высокими, поэтому ели в ресторане у апартаментов. Там гостей встречал пожилой хозяин "как из клана Карлеоне" с золотой цепью и любовью к "Lasciatemi cantare” Тото Кутуньо. Паста стоила 8-17 евро, пицца 6,5-12, горячие блюда — около 20, литр домашнего вина — 14. Завтраки готовили сами — 40 евро на четыре дня. За проживание отдали 616 евро плюс 20 за позднее заселение.

Катания: вулкан, пляжи и английский завтрак

До аэропорта Неаполя добрались на лодке: билет из Амальфи стоил 31 евро, но пришлось делать пересадку на Капри. Из порта сели на автобус за 5 евро и долетели до Катании за час. Здесь сняли большую квартиру с двумя спальнями и гостиной с кухней за 720 евро на пять ночей. Для завтраков закупались в гипермаркете.

План был простой — море и прогулки по центру. Ближайший пляж оказался не песчаным, а из плит, поэтому искали песчаный по другим маршрутам. Платные пляжи стоили около 25 евро в день. Из-за следов вулканического пепла здания местами выглядят мрачно, но вечером город оживает огнями и прогулками вдоль набережной.

Ели почти всегда через дорогу от жилья. Регулярно заказывали "Бабушкин салат" по 4 евро, мясо — 15-20. Отмечали день рождения там же: официант обслуживал только на итальянском, но угадывал желания. Попытка заказать английский завтрак закончилась тем, что им подали чай "English breakfast".

Съездили в Sicilia Outlet Village: дорога заняла несколько часов с пересадками, но покупки порадовали. Взяли New Balance за 70 евро, Nike за 59 (в России похожие стоят 15 999), джинсы Calvin Klein по 60, футболки по 20-30.

Отдельным впечатлением стала Этна. Экскурсия стоила 25 евро и включала дорогу и аудиогид на нескольких языках, включая русский. На месте предлагали подъёмники за 52 евро или пешую прогулку за те же деньги. Компания решила идти бесплатно. За четыре часа обошли холмы и выпили кофе. Друзья из Германии поделились, что подъемники в Италии периодически ломаются на курортах, что тоже повлияло на решение.

Путешествие длилось 16 дней и запомнилось сочетанием красивой природы, неожиданных ситуаций и доброжелательности людей. Домашнее вино, тосканский хлеб, пляжные лестницы и виды Амальфи стали частью истории, которую теперь можно пересказать уже как опыт. В комментариях к рассказу читатели отметили, что при знании языка расходы можно снизить хотя бы на треть, особенно на еде.

Мечты, планы и смелость сделали своё дело — Италия оказалась именно той, о которой говорят: вкусной, красивой и человечной.