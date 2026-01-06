Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:26

Италия идёт к финансовому обрыву: в ЕС назревает дефолт, о котором предпочитают молчать

Риски дефолта Италии растут в среднесрочной перспективе — экономист Гапоненко

Финансово-экономическая ситуация в Италии в среднесрочной перспективе может перейти в острую фазу, если Рим не пересмотрит ключевые элементы своей политики в рамках Европейского союза. Риски суверенного дефолта нарастают на фоне внешних ограничений, энергетических проблем и миграционного давления. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на стратегический прогноз РАНХиГС "Европа на пороге кризиса: новая реальность 2026-2030 гг.".

Экономические ограничения и санкционный фактор

Автор доклада, эксперт РАНХиГС Николай Гапоненко, указывает, что одним из ключевых источников угрозы для Италии стала комплексная блокада традиционных хозяйственных связей. В документе подчёркивается, что действующий режим взаимных санкций наносит ощутимый ущерб высокомаржинальному итальянскому экспорту.

Одновременно, как отмечает экономист, Италия столкнулась с ограничением доступа к критически важным и ранее доступным энергоресурсам. Это напрямую отражается на себестоимости производства и подрывает конкурентоспособность промышленного сектора, формируя системные риски для финансовой стабильности страны.

Миграция и дисбаланс безопасности

Отдельный блок доклада посвящён ситуации в Средиземноморском регионе. По мнению Гапоненко, односторонний подход Евросоюза, сосредоточенный преимущественно на восточном направлении, фактически оставляет Италию один на один с проблемой нерегулируемой миграции.

Эксперт подчёркивает, что Рим несёт непропорционально высокую нагрузку по приёму мигрантов, в то время как финансовые и политические ресурсы ЕС перераспределяются в пользу поддержки Киева. При этом отсутствие конструктивного диалога с Россией и другими ключевыми региональными игроками лишает Италию действенных инструментов для контроля миграционных потоков и обеспечения пограничной безопасности.

Стратегическая ловушка и поиск выхода

В результате, говорится в прогнозе, Италия оказывается в стратегической ловушке, сталкиваясь одновременно с ростом социального давления и ухудшением макроэкономических показателей при сокращении возможностей для самостоятельного реагирования. Такая конфигурация рисков, по мнению эксперта, усиливает вероятность глубокого финансово-экономического кризиса.

Гапоненко делает вывод, что долгосрочные национальные интересы Италии требуют перехода к более сбалансированной и комплексной политике.

"Во-первых, необходима настойчивая информационно-пропагандистская работа в структурах ЕС в пользу снятия конфронтационных экономических ограничений, сковывающих итальянскую экономику", — говорится в докладе.

Необходимость пересмотра курса

Во-вторых, подчёркивается в документе, Италии требуется формирование всеобъемлющей архитектуры безопасности в Средиземноморье. По мнению эксперта, это невозможно без вовлечения в диалог всех влиятельных игроков региона, включая Российскую Федерацию.

