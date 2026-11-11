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Европа готовится к войне НАТО с Россией
Европа готовится к войне НАТО с Россией
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Марк Ульянов Опубликована сегодня в 20:47

Римский арсенал пережил масштабное обновление: альянс двух гигантов предопределил судьбу танковых парков

Сухопутные войска Италии заключили контракты на 4,16 млрд долларов с совместным предприятием Leonardo и Rheinmetall, сообщает итальянская деловая газета Milano Finanza (MF). По её данным, речь идёт о выпуске боевых машин пехоты A2CS и основных боевых танков нового поколения в рамках программы модернизации итальянских вооружённых сил.

Генеральный директор Leonardo Лоренцо Мариани сказал, что не может публично подтвердить подписание контрактов: о таких договорённостях компания сообщает только по согласованию с заказчиком. Однако, по его словам, со стороны Leonardo программа готова к запуску в производство.

«Мы активно работаем и над танковой программой, и над будущей боевой системой (FCS), продвигая оба проекта в тесном сотрудничестве с Rheinmetall», — заявил Мариани в Риме на полях ежегодного собрания Итальянского инвестиционного фонда (Fondo Italiano d’Investimento).

По словам главы Leonardo, танковая программа важна для обновления вооружённых сил Италии, расширения экспорта и укрепления партнёрства с немецким концерном. Совместное предприятие Leonardo Rheinmetall Military Vehicles было создано в 2024 году, компании владеют им в равных долях. В Rheinmetall сообщения о контракте комментировать не стали.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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