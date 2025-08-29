В космос со своим рисом: итальянские ученые нашли решение продовольственной проблемы для МКС

Итальянские специалисты в области молекулярной биологии успешно применили систему редактирования генома CRISPR/Cas9 для разработки нового сорта риса, который отличается необычайно малым ростом.

Высота таких растений составляет всего около десяти сантиметров, что делает их особенно привлекательными для выращивания в условиях ограниченного пространства на Международной космической станции (МКС).

Этот прорыв открывает новые перспективы для производства пищи в космосе и может стать важным шагом к обеспечению продовольственной безопасности при длительных межпланетных миссиях.

Разработка карликового риса для космических условий

Проект, получивший название Moon-Rice, был запущен итальянским Космическим агентством (ASI) и реализуется при поддержке Общества экспериментальной биологии (SEB). За девять месяцев работы команда ученых под руководством Марты дель Бианко смогла добиться значительных успехов.

Основная идея заключалась в создании сорта риса с укороченными стеблями, что значительно облегчает его культивирование в условиях ограниченного пространства и минимальных ресурсов. В результате были получены мутантные вариации растения, высота которых не превышает десяти сантиметров.

Использование генной инженерии для оптимизации роста

Ключевым инструментом в создании новых сортов стал геномный редактор CRISPR/Cas9. Он позволил ученым быстро и точно внести изменения в генетический код растения, выявить гены, отвечающие за длину стебля, и создать мутации, способствующие развитию карликовых форм. В настоящее время специалисты продолжают совершенствовать эти сорта, изучая гены, влияющие на урожайность, устойчивость к стрессам и способность адаптироваться к условиям невесомости.

Одной из главных задач при выращивании сельскохозяйственных культур в космосе является ограниченное пространство. Длинные стебли и ветвистость растений затрудняют их размещение в гидропонных системах и контейнерах на борту МКС или будущих лунных баз. Кроме того, высокая чувствительность растений к микрогравитации влияет на их рост и развитие. Поэтому создание миниатюрных сортов — важный шаг к решению этих проблем.

Исследование влияния микрогравитации на рост

Для оценки эффективности новых сортов ученые разработали специальную установку, которая имитирует условия микрогравитации на МКС путем вращения растений вокруг своей оси. Эти эксперименты позволяют понять, как изменяются физиологические процессы у растений под воздействием невесомости и как это влияет на их способность поглощать питательные вещества и воду. Результаты исследований помогут оптимизировать условия выращивания и повысить урожайность.

Создание устойчивых к невесомости сортов риса с коротким стеблем — важнейшая задача для обеспечения питания экипажей долгосрочных космических миссий. Такой рис сможет стать основой рациона участников экспедиций на Луну или Марс, а также обеспечить автономное производство продуктов питания на орбите или на других планетах. Ученые надеются завершить работу над созданием полноценного "космического риса" уже в ближайшие годы.

Интересные факты по теме

1. В 2015 году экипаж МКС впервые попробовал салат-латук, выращенный с помощью установки Veggie — это стало первым опытом выращивания свежих овощей в космосе.

2. Исследования показывают, что растения могут расти быстрее в условиях микрогравитации благодаря изменению физиологических процессов и обмена веществ.

3. В 2020 году NASA объявила о планах по созданию полностью автономных систем выращивания пищи для будущих марсианских баз с использованием гидропонных технологий.

Разработка миниатюрного риса с помощью системы CRISPR/Cas9 — важный шаг к решению проблемы продовольственного обеспечения при длительных космических путешествиях. Итальянские ученые демонстрируют возможности генной инженерии для создания культур, адаптированных к экстремальным условиям невесомости и ограниченных ресурсов.

Эти достижения не только расширяют горизонты космической биотехнологии, но и могут найти применение на Земле для повышения эффективности сельского хозяйства в условиях урбанизации и изменения климата.