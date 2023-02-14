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  • Опубликована сегодня в 2:26

Берлускони: Италия всегда поддерживала Украину

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони поддержал Украину и выразили надежду на скорое дипломатическое решение конфликта, который представляет опасность для всех.

"Посмотрим на факты. Мы всегда поддерживали украинский народ, мы всегда голосовали и в Италии, и в Европе за помощь Украине как путем финансирования, так и снабжения оружием. ", — заявил политик, передает ТАСС.

При этом в европейском обществе вызвало большой резонанс недавнее заявление Берлускони. 12 февраля экс-премьер Италии заявил, что не стал бы говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, будь он сейчас во главе итальянского правительства, и критически отозвался о его действиях в Донбассе.

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