Итальянский томатный соус с ароматными травами: идеальное дополнение к спагетти

Этот классический томатный соус в Италии применяется повсеместно: для спагетти и другой пасты, как основа для пиццы, дополнение к мясу и другим блюдам. Чтобы он получился действительно великолепным, выбирайте самые спелые и вкусные помидоры сладких сортов, например "Бычье сердце". Базилик в рецепте можно заменить тимьяном или другими травами на ваш вкус.
Ингредиенты:
- Помидоры — 1 кг.
- Базилик свежий — 2-4 крупные веточки.
- Чеснок — 4 зубчика.
- Перец жгучий — 0,5 стручка.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Крупная соль — 1 ч. л.
- Свежемолотый чёрный перец — по вкусу.
- Сухое белое вино — 0,5 стакана.
Приготовление:
- Промойте помидоры. Крупные порежьте на части, маленькие можно пополам.
- Крупно порубите чеснок.
- С базилика сорвите листья. Отдельно порубите листья и стебли.
- Мелко нарежьте жгучий перец.
- Разогрейте масло в неглубокой кастрюле на среднем огне. Добавьте чеснок, стебли базилика и жгучий перец. Через 30 секунд туда же добавьте нарезанные помидоры. Хорошо перемешайте и влейте вино. Не накрывая крышкой, тушите 30 минут, периодически помешивая.
- Готовый соус протереть через сито, чтобы удалить помидорные кожицу, семена и стебли базилика.
- Снова поставьте соус на средний огонь и выпаривайте 5 минут.
- Посолите и поперчите, добавьте нарубленные листочки базилика. Выключите огонь и снимите соус с плиты.
- Готовый соус подавайте со спагетти. Остатки можно хранить в ёмкости с крышкой в холодильнике, в течение недели.
Фото: Adobe Stock/Alessio Orrù.
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