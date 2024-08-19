Итальянский томатный соус с ароматными травами: идеальное дополнение к спагетти

Этот классический томатный соус в Италии применяется повсеместно: для спагетти и другой пасты, как основа для пиццы, дополнение к мясу и другим блюдам. Чтобы он получился действительно великолепным, выбирайте самые спелые и вкусные помидоры сладких сортов, например "Бычье сердце". Базилик в рецепте можно заменить тимьяном или другими травами на ваш вкус.

Ингредиенты:

Помидоры — 1 кг.

Базилик свежий — 2-4 крупные веточки.

Чеснок — 4 зубчика.

Перец жгучий — 0,5 стручка.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Крупная соль — 1 ч. л.

Свежемолотый чёрный перец — по вкусу.

Сухое белое вино — 0,5 стакана.

Приготовление:

Промойте помидоры. Крупные порежьте на части, маленькие можно пополам. Крупно порубите чеснок. С базилика сорвите листья. Отдельно порубите листья и стебли. Мелко нарежьте жгучий перец. Разогрейте масло в неглубокой кастрюле на среднем огне. Добавьте чеснок, стебли базилика и жгучий перец. Через 30 секунд туда же добавьте нарезанные помидоры. Хорошо перемешайте и влейте вино. Не накрывая крышкой, тушите 30 минут, периодически помешивая. Готовый соус протереть через сито, чтобы удалить помидорные кожицу, семена и стебли базилика. Снова поставьте соус на средний огонь и выпаривайте 5 минут. Посолите и поперчите, добавьте нарубленные листочки базилика. Выключите огонь и снимите соус с плиты. Готовый соус подавайте со спагетти. Остатки можно хранить в ёмкости с крышкой в холодильнике, в течение недели.

Фото: Adobe Stock/Alessio Orrù.