Почему итальянские квартиры всегда выглядят особенными: секреты планировки и уюта

Итальянские квартиры всегда выделяются особым стилем и атмосферой. В них чувствуется дух Средиземноморья, история и уважение к традициям. Даже самые современные дома сохраняют характерные элементы, которые отличают жильё этой страны от любого другого. Автор канала "REMPLANNER | СТУДИЯ ДИЗАЙНА | ПЛАНИРОВЩИК ДЛЯ РЕМОНТА" делится наблюдениями о том, что делает итальянское жильё таким неповторимым.

Главные особенности планировки

Первое, что бросается в глаза, — высота потолков. В итальянских квартирах она часто достигает трёх метров, а своды оформлены в виде арок. Такое архитектурное решение создаёт ощущение простора и воздушности.

Планировка делится на две зоны: дневную и ночную. В дневную часть входят гостиная, кухня и столовая, а в ночную — спальни и санузлы. Благодаря этому жизнь становится более организованной, а жильцы получают максимум уюта и функциональности.

Кухня обычно выделяется в отдельное помещение. Она просторная, часто оборудована традиционной мебелью и современной техникой. Здесь готовят, собираются всей семьёй и проводят значительную часть времени.

Полы и материалы

Вместо привычного паркета или ламината полы в итальянских квартирах чаще всего выложены керамической плиткой или натуральным камнем. Это практично: такие покрытия долговечны, легко моются и помогают сохранять прохладу в жаркие месяцы.

Окна и свет

Характерной чертой считаются встроенные жалюзи или ставни. Они не только защищают от палящего солнца, но и помогают сохранять прохладу внутри. Балконы и террасы — обязательный элемент. Итальянцы часто используют их для отдыха, ужинов на свежем воздухе или выращивания зелени в горшках.

Отопление и бытовые особенности

В современных квартирах отопление обычно автономное. Жильцы могут самостоятельно регулировать подачу тепла. Но в старых домах, особенно на юге страны, отопления может не быть вовсе, ведь климат позволяет обходиться без него большую часть года.

В санузлах обязательно установлено биде — этот элемент считается нормой для итальянского жилья.

Индивидуальность каждой квартиры

В Италии редко встречаются типовые проекты. Каждое жильё уникально: комнаты могут иметь необычную форму, а подъезды старых домов украшают художественные элементы, лепнина или росписи. При этом современные здания проектируются с учётом строгих требований по сейсмостойкости и энергоэффективности.

Сравнение: старые и современные дома в Италии