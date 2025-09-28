Почему итальянские квартиры всегда выглядят особенными: секреты планировки и уюта
Итальянские квартиры всегда выделяются особым стилем и атмосферой. В них чувствуется дух Средиземноморья, история и уважение к традициям. Даже самые современные дома сохраняют характерные элементы, которые отличают жильё этой страны от любого другого. Автор канала "REMPLANNER | СТУДИЯ ДИЗАЙНА | ПЛАНИРОВЩИК ДЛЯ РЕМОНТА" делится наблюдениями о том, что делает итальянское жильё таким неповторимым.
Главные особенности планировки
Первое, что бросается в глаза, — высота потолков. В итальянских квартирах она часто достигает трёх метров, а своды оформлены в виде арок. Такое архитектурное решение создаёт ощущение простора и воздушности.
Планировка делится на две зоны: дневную и ночную. В дневную часть входят гостиная, кухня и столовая, а в ночную — спальни и санузлы. Благодаря этому жизнь становится более организованной, а жильцы получают максимум уюта и функциональности.
Кухня обычно выделяется в отдельное помещение. Она просторная, часто оборудована традиционной мебелью и современной техникой. Здесь готовят, собираются всей семьёй и проводят значительную часть времени.
Полы и материалы
Вместо привычного паркета или ламината полы в итальянских квартирах чаще всего выложены керамической плиткой или натуральным камнем. Это практично: такие покрытия долговечны, легко моются и помогают сохранять прохладу в жаркие месяцы.
Окна и свет
Характерной чертой считаются встроенные жалюзи или ставни. Они не только защищают от палящего солнца, но и помогают сохранять прохладу внутри. Балконы и террасы — обязательный элемент. Итальянцы часто используют их для отдыха, ужинов на свежем воздухе или выращивания зелени в горшках.
Отопление и бытовые особенности
В современных квартирах отопление обычно автономное. Жильцы могут самостоятельно регулировать подачу тепла. Но в старых домах, особенно на юге страны, отопления может не быть вовсе, ведь климат позволяет обходиться без него большую часть года.
В санузлах обязательно установлено биде — этот элемент считается нормой для итальянского жилья.
Индивидуальность каждой квартиры
В Италии редко встречаются типовые проекты. Каждое жильё уникально: комнаты могут иметь необычную форму, а подъезды старых домов украшают художественные элементы, лепнина или росписи. При этом современные здания проектируются с учётом строгих требований по сейсмостойкости и энергоэффективности.
Сравнение: старые и современные дома в Италии
|Параметр
|Старые дома
|Новые дома
|Планировка
|нестандартные формы комнат, декоративные подъезды
|строгие нормы проектирования
|Отопление
|часто отсутствует
|автономные системы
|Балконы и террасы
|почти всегда есть
|также обязательны
|Интерьер
|исторические элементы, художественная отделка
|минимализм, энергоэффективность
Интерьерный стиль
В итальянских квартирах царит минимализм: простые линии, натуральные материалы, максимум света и воздуха. Дерево, камень и стекло используются чаще, чем пластик или искусственные покрытия. Интерьер выглядит сдержанно, но при этом элегантно и долговечно.
А что если…
Если квартира расположена в регионе с суровым климатом, итальянский стиль можно адаптировать: использовать подогреваемые полы из плитки, добавить тёплый текстиль, но при этом сохранить светлую палитру и простоту форм.
