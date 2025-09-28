Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Умные рулонные шторы в интерьере
Умные рулонные шторы в интерьере
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:19

Почему итальянские квартиры всегда выглядят особенными: секреты планировки и уюта

Итальянский интерьер: керамические полы, ставни и обязательное биде

Итальянские квартиры всегда выделяются особым стилем и атмосферой. В них чувствуется дух Средиземноморья, история и уважение к традициям. Даже самые современные дома сохраняют характерные элементы, которые отличают жильё этой страны от любого другого. Автор канала "REMPLANNER | СТУДИЯ ДИЗАЙНА | ПЛАНИРОВЩИК ДЛЯ РЕМОНТА" делится наблюдениями о том, что делает итальянское жильё таким неповторимым.

Главные особенности планировки

Первое, что бросается в глаза, — высота потолков. В итальянских квартирах она часто достигает трёх метров, а своды оформлены в виде арок. Такое архитектурное решение создаёт ощущение простора и воздушности.

Планировка делится на две зоны: дневную и ночную. В дневную часть входят гостиная, кухня и столовая, а в ночную — спальни и санузлы. Благодаря этому жизнь становится более организованной, а жильцы получают максимум уюта и функциональности.

Кухня обычно выделяется в отдельное помещение. Она просторная, часто оборудована традиционной мебелью и современной техникой. Здесь готовят, собираются всей семьёй и проводят значительную часть времени.

Полы и материалы

Вместо привычного паркета или ламината полы в итальянских квартирах чаще всего выложены керамической плиткой или натуральным камнем. Это практично: такие покрытия долговечны, легко моются и помогают сохранять прохладу в жаркие месяцы.

Окна и свет

Характерной чертой считаются встроенные жалюзи или ставни. Они не только защищают от палящего солнца, но и помогают сохранять прохладу внутри. Балконы и террасы — обязательный элемент. Итальянцы часто используют их для отдыха, ужинов на свежем воздухе или выращивания зелени в горшках.

Отопление и бытовые особенности

В современных квартирах отопление обычно автономное. Жильцы могут самостоятельно регулировать подачу тепла. Но в старых домах, особенно на юге страны, отопления может не быть вовсе, ведь климат позволяет обходиться без него большую часть года.

В санузлах обязательно установлено биде — этот элемент считается нормой для итальянского жилья.

Индивидуальность каждой квартиры

В Италии редко встречаются типовые проекты. Каждое жильё уникально: комнаты могут иметь необычную форму, а подъезды старых домов украшают художественные элементы, лепнина или росписи. При этом современные здания проектируются с учётом строгих требований по сейсмостойкости и энергоэффективности.

Сравнение: старые и современные дома в Италии

Параметр Старые дома Новые дома
Планировка нестандартные формы комнат, декоративные подъезды строгие нормы проектирования
Отопление часто отсутствует автономные системы
Балконы и террасы почти всегда есть также обязательны
Интерьер исторические элементы, художественная отделка минимализм, энергоэффективность

Интерьерный стиль

В итальянских квартирах царит минимализм: простые линии, натуральные материалы, максимум света и воздуха. Дерево, камень и стекло используются чаще, чем пластик или искусственные покрытия. Интерьер выглядит сдержанно, но при этом элегантно и долговечно.

А что если…

Если квартира расположена в регионе с суровым климатом, итальянский стиль можно адаптировать: использовать подогреваемые полы из плитки, добавить тёплый текстиль, но при этом сохранить светлую палитру и простоту форм.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Натяжные потолки с фотопечатью: варианты для детских комнат и интерьера вчера в 22:07

Красота против практичности: почему натяжные потолки сочетают и то, и другое

Натяжные потолки служат десятилетиями, защищают от влаги и открывают огромные возможности для дизайна. Разбираем их преимущества и нюансы.

Читать полностью » Преимущества домов из дерева: теплоизоляция, долговечность и экологичность вчера в 22:03

Дома, которые дышат: секрет долговечности деревянных построек

Деревянные дома создают уникальный микроклимат, экономят тепло и служат десятилетиями. Разбираем их преимущества и особенности строительства.

Читать полностью » Производство деревянных окон: обработка бруса, пропитка и защита от влаги вчера в 22:02

Окна, которые дышат: чем деревянные рамы отличаются от пластиковых

Деревянные окна сочетают тепло и красоту натурального материала. Разбираем технологии производства, плюсы и советы по выбору.

Читать полностью » Сочетания оранжевого цвета в интерьере: удачные варианты для разных комнат вчера в 21:59

Солнечный характер дома: как оранжевый наполняет интерьер энергией

Оранжевый в интерьере создаёт тепло и энергию, но требует баланса. Разбираем оттенки, сочетания и советы по использованию.

Читать полностью » Капитальный ремонт ванной комнаты: этапы работ от демонтажа до установки сантехники вчера в 21:57

Ванная с нуля: как капитальный ремонт меняет пространство до неузнаваемости

Капитальный ремонт ванной включает замену труб, укладку плитки и установку сантехники. Разбираем этапы работ, ошибки и советы.

Читать полностью » Идеи устройства полов в квартире: деревянное покрытие и натуральный линолеум вчера в 21:54

Красота против практичности: деревянный пол или линолеум в квартире

Дерево, линолеум или их комбинация? Разбираем лучшие идеи устройства полов в квартире и даём советы по выбору материала.

Читать полностью » Классы ламината: как определяется маркировка 21–33 вчера в 21:52

Ламинат 21 и 33: полы, которые служат 4 года и 20 лет

Ламинат делится на классы от 21 до 33. Разбираем, что означают цифры, какие покрытия подойдут для разных комнат и как выбрать оптимальный вариант.

Читать полностью » Обои для квартиры: характеристики бумажных, виниловых и флизелиновых покрытий вчера в 21:49

Обои, которые делают стены живыми: как выбрать идеальное покрытие

Бумажные, виниловые, флизелиновые или текстильные? Разбираем современные виды обоев, их особенности и советы по выбору для разных комнат.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Джоел Сидман указал типичные ошибки при тяге к груди и жиме штанги
Садоводство

Эксперты советуют ежедневно протирать листья комнатных растений для защиты от пыли и ожогов
Садоводство

Эксперты советуют мульчировать азалии сосновой соломой осенью для защиты корней от морозов
Культура и шоу-бизнес

Sky анонсировала сериал о семье Гуччи по мемуарам дочери Маурицио Гуччи
Авто и мото

Аварийные огни обязаны быть включены на обоих автомобилях при буксировке — автоинструктор
Авто и мото

Люсьен Матьё: подключаемые гибриды вреднее для климата, чем сообщают автопроизводители
Еда

Куриное филе с грибами и сыром в духовке сохраняет сочность
Наука

Телескоп "Хаббл" подтвердил внегалактическое происхождение всплеска
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet