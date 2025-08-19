Свежесть против насыщенности: почему этот салат станет вашим любимым

Хотите удивить гостей или просто порадовать себя чем-то особенным? Итальянский салат с тунцом и помидорами — это идеальное сочетание свежести, ярких вкусов и эстетики. Вдохновленный классическим Капрезе, этот салат дополнен нежным тунцом, что делает его ещё более насыщенным и оригинальным.

Что вам понадобится

Тунец консервированный (240 г)

Моцарелла (125 г)

Помидоры (2 шт.)

Базилик (40 г)

Чеснок (1 зубчик)

Оливковое масло (1 ст. л.)

Лимонный сок (1 ст. л.)

Соль и перец по вкусу

Как приготовить

Подготовьте ингредиенты. Выбирайте натуральный тунец без масла, спелые помидоры и рассольную моцареллу. Нарежьте помидоры. Удалите водянистую мякоть с семечками, а оставшуюся часть нарежьте кубиками.

Замаринуйте базилик. Мелко порубите листья, смешайте с чесноком, лимонным соком, оливковым маслом и щепоткой соли. Оставьте на 5-10 минут. Нарежьте моцареллу. Тонкие кружочки сыра добавят салату нежности. Подготовьте тунец. Откиньте рыбу на сито, чтобы стекла лишняя жидкость, и разомните вилкой.

Соберите салат. Используйте сервировочное кольцо для аккуратной укладки слоёв: помидоры, тунец, базилик, моцарелла. Украсьте и подавайте. Украсьте салат свежим базиликом и свежемолотым перцем.

Советы

Используйте спелые помидоры — они дадут салату насыщенный вкус.

Не забудьте удалить лишнюю жидкость из тунца, чтобы салат не стал водянистым.

Подавайте блюдо сразу после приготовления, чтобы сохранить свежесть и текстуру.

Этот салат станет настоящим украшением вашего стола и подарит вам яркие вкусовые впечатления.