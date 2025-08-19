Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
салат с тунцом
салат с тунцом
© ask.chadgpt.ru is licensed under free more info
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:48

Свежесть против насыщенности: почему этот салат станет вашим любимым

Как приготовить салат с тунцом и помидорами: пошаговая инструкция

Хотите удивить гостей или просто порадовать себя чем-то особенным? Итальянский салат с тунцом и помидорами — это идеальное сочетание свежести, ярких вкусов и эстетики. Вдохновленный классическим Капрезе, этот салат дополнен нежным тунцом, что делает его ещё более насыщенным и оригинальным.

Что вам понадобится

  • Тунец консервированный (240 г)
  • Моцарелла (125 г)
  • Помидоры (2 шт.)
  • Базилик (40 г)
  • Чеснок (1 зубчик)
  • Оливковое масло (1 ст. л.)
  • Лимонный сок (1 ст. л.)
  • Соль и перец по вкусу

Как приготовить

Подготовьте ингредиенты. Выбирайте натуральный тунец без масла, спелые помидоры и рассольную моцареллу. Нарежьте помидоры. Удалите водянистую мякоть с семечками, а оставшуюся часть нарежьте кубиками.

Замаринуйте базилик. Мелко порубите листья, смешайте с чесноком, лимонным соком, оливковым маслом и щепоткой соли. Оставьте на 5-10 минут. Нарежьте моцареллу. Тонкие кружочки сыра добавят салату нежности. Подготовьте тунец. Откиньте рыбу на сито, чтобы стекла лишняя жидкость, и разомните вилкой.

Соберите салат. Используйте сервировочное кольцо для аккуратной укладки слоёв: помидоры, тунец, базилик, моцарелла. Украсьте и подавайте. Украсьте салат свежим базиликом и свежемолотым перцем.

Советы

  • Используйте спелые помидоры — они дадут салату насыщенный вкус.
  • Не забудьте удалить лишнюю жидкость из тунца, чтобы салат не стал водянистым.
  • Подавайте блюдо сразу после приготовления, чтобы сохранить свежесть и текстуру.

Этот салат станет настоящим украшением вашего стола и подарит вам яркие вкусовые впечатления.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как быстро приготовить торт без выпечки: пошаговая инструкция сегодня в 9:21

Торт, который удивит даже опытных кулинаров: что скрывают простые ингредиенты

Хотите приготовить вкусный десерт за пару часов? Торт из готовых бисквитных коржей со сгущенкой — простой рецепт, который порадует сладкоежек. Идеальный баланс сладости и фруктовой кислинки!

Читать полностью » Как приготовить блины с дырочками: советы сегодня в 9:08

Секрет идеальных блинов: что скрывает тесто на молоке и кефире

Узнайте, как приготовить идеальные блины на молоке и кефире с дырочками. Их мягкость и ажурный рисунок сделают ваш завтрак незабываемым!

Читать полностью » Как приготовить салат с копченой курицей и ананасами: пошаговая инструкция сегодня в 8:18

30 минут — и на столе салат, который выглядит как ресторанный

Сочная копчёная курица, нежные ананасы и сыр — этот салат покорит даже гурманов! Готовится за полчаса, а ингредиенты можно легко заменить. Попробуйте!

Читать полностью » Как приготовить рулет из лаваша с красной рыбой и плавленым сыром сегодня в 8:09

От лаваша до деликатеса: как обычные продукты превращаются в кулинарный восторг

Хрустящий лаваш, нежная красная рыба и кремовый сыр — эта закуска покорит всех! Простой рецепт с эффектной подачей. Идеально для праздника и будней.

Читать полностью » Как сделать банановый торт без печенья: советы по ингредиентам и процессу сегодня в 7:15

Не печенье, но лучше: что скрывают кондитеры в этом торте

Лёгкий торт с бананами и творожным кремом — без печенья и долгой возни! Простые ингредиенты, минимум времени, максимум вкуса. Идеально для семейного чаепития.

Читать полностью » Как приготовить кофейный торт — рекомендации шеф-поваров сегодня в 7:03

Кофейный торт: десерт, который удивит даже самых взыскательных гурманов

Узнайте, как легко и быстро приготовить кофейный торт! Этот десерт станет настоящим украшением вашего праздничного стола. Рецепт включает простые ингредиенты и пошаговые инструкции.

Читать полностью » Как приготовить блины с колбасой и сыром: классический рецепт и его вариации сегодня в 6:57

Блины с колбасой и сыром: еда, которая согревает душу и радует сердце

Узнайте, как приготовить вкусные блины с колбасой и сыром! Этот простой рецепт станет идеальным решением для завтрака и праздничного стола.

Читать полностью » Готовим куриные отбивные с ананасом: ингредиенты и процесс приготовления сегодня в 6:12

Быстро, вкусно и недорого: как приготовить куриные отбивные, которые удивят гостей

Нежные куриные отбивные с ананасом и сыром — идеальное блюдо для праздника. Готовится просто, а результат впечатляет! Узнай, как добиться идеальной румяной корочки.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Подсветка поперечными акцентами помогает визуально расширить сад в Томской области
Садоводство

Ошибки при обрезке смородины, которые приводят к болезням и потере урожая
Наука и технологии

С 2019 года скорость таяния ледника ЮНЕСКО увеличилась в 16 раз — новые данные исследований
Авто и мото

В Татарстане могут запустить производство машин Changan
Туризм

В Иордании одобрили соглашение об отмене виз с Россией
Дом

Сравнение аэрогриля и мультиварки: что лучше выбрать для кухни
Спорт и фитнес

Тренировочная система Поликвина сочетает силу, массу и выносливость в одном упражнении
Красота и здоровье

Врач Екатерина Дмитренко: гаджеты становятся частой причиной головной боли
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru