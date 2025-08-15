Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 8:16

Новый суперкар стал причиной резкой реакции Италии — всё дело в моторе

Ассоциация автопроизводителей Италии раскритиковала установку двигателя Rover V8 в суперкар в итальянском стиле

В автомобильном мире разгорелся настоящий дипломатический скандал. Ассоциация, представляющая интересы итальянских автопроизводителей, вызвала посла Великобритании после того, как стало известно: британская компания решила оснастить свой суперкар в итальянском стиле двигателем Rover V8.

Скандальный дебют

Компания Bella Potere из промышленной зоны в Стивенидже недавно представила свою новинку — высокотехнологичный суперкар Macchina 1. Дизайн автомобиля и концепция вдохновлены легендарной историей итальянской автомобильной промышленности. Однако новость о том, что под капотом скрывается британский Rover V8, а не мощный итальянский V12, мгновенно вызвала волну негодования.

Реакция итальянской стороны

"Вы не можете назвать его "итальянским” суперкаром, если он оснащен двигателем Rover V8", — отметил источник, близкий к ассоциации.

По его словам, подобный выбор мотора — это почти оскорбление для всей итальянской инженерной традиции.

"Это ужасно. Итальянские суперкары не должны оснащаться двигателями Rover V8. Эти моторы созданы для угловатых внедорожников и ненадёжных суперкаров из стеклопластика", — заявил он.

Он подчеркнул, что Италия гордится линейкой мощных и громких двигателей — от V6 и V12 до проверенных четырёхцилиндровых агрегатов.

"Иногда они все работают исправно", — с иронией добавил он.

От возмущения до дипломатии

Особое возмущение вызвал тот факт, что Rover V8 — мотор от ныне не существующего британского производителя, который иногда использовался даже в грузовиках.

"Мамма миа, что за хрень ты там творишь?" — эмоционально заметил источник.

По его словам, ассоциация уже направила официальные письма в адрес высокопоставленных представителей британского правительства и даже проинформировала об этом Папу Римского, который, по мнению итальянцев, не одобрил бы подобное "святотатство".

