Карлофорте
Карлофорте
© panoramio.com by trolvag is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:15

Туристы заходят в Карлофорте и не верят глазам: это вам не Сардиния

Архивы Сардинии: Карлофорте основан рыбаками из Пельи в XVIII веке

На юго-западе Сардинии скрывается уголок, где легко перепутать реальность и воображение. Небольшой городок Карлофорте, расположенный на острове Сан-Пьетро, поражает своей атмосферой: здесь Лигурия словно оживает вдали от родного побережья.

История, пришедшая с моря

В 1738 году рыбаки из генуэзской деревни Пельи, известные как "табаркини", получили от короля Карла Эммануила III разрешение обосноваться на острове. Вместе с ними на Сардинию перекочевали язык, традиции и архитектура. Сегодня Карлофорте остаётся единственным поселением архипелага Сульчис, сохраняя в себе уникальное наследие.

"Лигурия в миниатюре"

Прогуливаясь по улицам, туристы словно попадают в Чинкве-Терре. Дома в пастельных тонах, узкие "каруджи" и изящные балконы отсылают к Манароле или Вернацце.

"Только на Сардинии я могу найти что-то, что перенесет меня обратно в Лигурию", — заявил певец и автор песен Фабрицио Де Андре.

Кулинарный мост

Архитектура — не единственная ниточка, связывающая Карлофорте с Лигурией. Местная кухня объединяет вкус сардинского моря с генуэзскими рецептами. Одним из символов этого союза стал "песто алла карлофортина" — вариация знаменитого соуса, в которой используются ингредиенты острова.

Очарование двух миров

Карлофорте невозможно назвать типичной сардинской деревней. Он скорее напоминает уютную лигурийскую гавань, перенесённую на скалистые берега Сардинии. Здесь встречаются два культурных пласта, создавая гармонию, где прошлое и настоящее переплетаются в уникальный опыт для каждого путешественника.

