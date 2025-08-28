Пара простых продуктов — и ароматная итальянская выпечка у вас на столе

Пьядина — простая и при этом удивительно вкусная итальянская лепёшка, которая готовится быстрее, чем привычный хлеб. Её не нужно ждать часами: тесто замешивается без дрожжей, а значит, уже через короткое время можно наслаждаться ароматной выпечкой.

Минимум ингредиентов — максимум результата

Для приготовления этой лепёшки подойдут самые обычные продукты, которые почти всегда есть на кухне:

500 г муки

240 мл воды комнатной температуры

1,5 ч. л. разрыхлителя

80 мл оливкового масла

1 ч. л. соли

Из этого количества теста получится шесть лепёшек средней толщины. Но если хочется, чтобы они были более нежными и тонкими, достаточно разделить тесто на большее количество частей или раскатать заготовки шире.

Пошаговый рецепт

Замес теста . Сначала в глубокой миске соединяют муку, соль и разрыхлитель. Затем постепенно добавляют воду и масло, замешивая массу до гладкого и эластичного состояния. Если тесто липнет, стоит подсыпать немного муки.

Формовка. Тесто делят на шесть частей, каждую скатывают в шарик и ещё на 15 минут накрывают полотенцем.

Обжарка. Разогревают сковороду без масла и обжаривают лепёшки по 1-2 минуты с каждой стороны. Готовность легко узнать по золотистой корочке и тёмным пятнышкам. Если появятся крупные пузыри — их можно аккуратно проткнуть вилкой.

Подача

Готовая пьядина вкуснее всего в тёплом виде. Она может быть самостоятельной закуской или дополнением к сырам, овощам и мясу. Именно в этой простоте и кроется её шарм: каждая хозяйка или хозяин может "собрать" свою собственную Италию прямо у себя дома.