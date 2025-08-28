Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Лепешки с мясом
© Designed by Freepik by KamranAydinov is licensed under Public domain
Опубликована сегодня в 3:12

Пара простых продуктов — и ароматная итальянская выпечка у вас на столе

Как приготовить пьядину дома: быстрый итальянский хлеб без дрожжей

Пьядина — простая и при этом удивительно вкусная итальянская лепёшка, которая готовится быстрее, чем привычный хлеб. Её не нужно ждать часами: тесто замешивается без дрожжей, а значит, уже через короткое время можно наслаждаться ароматной выпечкой.

Минимум ингредиентов — максимум результата

Для приготовления этой лепёшки подойдут самые обычные продукты, которые почти всегда есть на кухне:

  • 500 г муки
  • 240 мл воды комнатной температуры
  • 1,5 ч. л. разрыхлителя
  • 80 мл оливкового масла
  • 1 ч. л. соли

Из этого количества теста получится шесть лепёшек средней толщины. Но если хочется, чтобы они были более нежными и тонкими, достаточно разделить тесто на большее количество частей или раскатать заготовки шире.

Пошаговый рецепт

  • Замес теста. Сначала в глубокой миске соединяют муку, соль и разрыхлитель. Затем постепенно добавляют воду и масло, замешивая массу до гладкого и эластичного состояния. Если тесто липнет, стоит подсыпать немного муки.
  • Отдых. Получившийся шар накрывают и оставляют на полчаса.
    Формовка. Тесто делят на шесть частей, каждую скатывают в шарик и ещё на 15 минут накрывают полотенцем.
  • Раскатка. Заготовки раскатывают на присыпанной мукой поверхности в круги диаметром около 20 см. Для более тонких лепёшек — увеличивают диаметр.
  • Обжарка. Разогревают сковороду без масла и обжаривают лепёшки по 1-2 минуты с каждой стороны. Готовность легко узнать по золотистой корочке и тёмным пятнышкам. Если появятся крупные пузыри — их можно аккуратно проткнуть вилкой.

Подача

Готовая пьядина вкуснее всего в тёплом виде. Она может быть самостоятельной закуской или дополнением к сырам, овощам и мясу. Именно в этой простоте и кроется её шарм: каждая хозяйка или хозяин может "собрать" свою собственную Италию прямо у себя дома.

