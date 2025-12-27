Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Флаг Итальянской республики
Флаг Итальянской республики
© commons.wikimedia.org by Maupao70 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Экономика
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 11:21

Пока мир спорит и делит стороны: Италия оставила в России товарный след на 300 млн евро

Италия поставила в Россию товары и сладости на 300 млн евро за год — Винченцо Трани

Объёмы торговых связей между Россией и Италией в 2025 году оказались заметно выше ожиданий, несмотря на ограничения и усложнившуюся логистику. Речь идёт не о единичных контрактах, а о стабильных поставках одежды и продуктов питания, включая кондитерские изделия. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на данные, озвученные Итало-Российской торговой палатой.

Поставки на сотни миллионов евро

По итогам 2025 года Италия поставила в Россию товаров более чем на 300 миллионов евро. Основной вклад пришёлся на одежду, текстиль и фасованные продукты питания. Эти категории традиционно занимают значительную долю в структуре итальянского экспорта и сохраняют спрос на российском рынке.

Наиболее показательные цифры относятся ко второму кварталу 2025 года. Именно в этот период объёмы ввоза продемонстрировали резкий рост, подтвердив, что товарооборот между странами продолжается в системном формате.

Данные за второй квартал

Согласно представленным оценкам, за апрель-июнь 2025 года поставки одежды и текстильных изделий составили около 186 миллионов евро. Существенную долю также заняли фасованные продукты питания — в эту категорию вошли сладости и хлебобулочные изделия на сумму порядка 132 миллионов евро.

"Согласно последним данным за II квартал 2025 года, объём поставок одежды и текстильной продукции достиг примерно 186 миллионов евро, тогда как сегмент фасованных продуктов питания, включающий сладости и хлебобулочные изделия, составил около 132 миллионов евро", — отметил президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани.

Как работает бизнес в текущих условиях

Глава торговой палаты пояснил, что значительная часть итальянских компаний, занятых в производстве одежды и обуви, не ушла с российского рынка. Их деятельность продолжается через локальных партнёров и дистрибьюторов, а также с использованием структур в третьих странах.

При этом, по словам Винченцо Трани, все участники таких схем строго придерживаются действующих нормативных требований. Такой формат позволяет сохранять присутствие на рынке и поддерживать поставки без нарушения установленных правил, что и отражается в статистике внешней торговли.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Запрет на ввоз российской продукции на Украину сохранён до 31 декабря 2026 года — кабмин 25.12.2025 в 22:41
Украина определилась с торговлей с Россией — решение оказалось без компромиссов

Кабмин Украины продлил до конца 2026 года запрет на импорт российских товаров, сохранив ограничения на продукты и промышленную продукцию.

Читать полностью » Фишинговые сайты воруют деньги при онлайн-оплате — эксперт Ульянов 25.12.2025 в 19:09
Один клик — и счёт пустеет: как поддельные сайты крадут средства при оплате

Онлайн-оплата может привести к мгновенной потере денег. Эксперт объясняет, какие ошибки чаще всего совершают пользователи и как защитить свои средства.

Читать полностью » В условиях стресса экономия перестаёт работать — финансовый консультант Никитина 25.12.2025 в 19:05
Стресс съедает деньги незаметно: почему в нестабильные времена люди перестают экономить

В условиях нестабильности люди тратят деньги неразумно и по привычке. Эксперт объясняет, почему экономия "выключается" и где кроются главные риски.

Читать полностью » Экономический рост требует пересмотра политики ЦБ — финансовый аналитик Беляев 25.12.2025 в 14:01
Формальная стабильность вместо прорыва: почему экономика перестала ускоряться

Замедление экономики эксперты связывают не с внешними факторами, а с управленческими решениями. Аналитик объясняет, где скрыты ключевые риски.

Читать полностью » Россия увеличила грузооборот по Северному морскому пути до 31 млн тонн в 2025 году 25.12.2025 в 14:01
Севморпуть на грани революции: почему 2025 год — это не просто рекорд, а переломный момент

За девять месяцев 2025 года грузооборот по Северному морскому пути составил 31 млн тонн, при этом 80% поставок — это энергоресурсы.

Читать полностью » Доступ к микрозаймам с 2026 года сокращается — экономист Колташов 25.12.2025 в 13:51
Быстро взял — долго платишь: власти решили разорвать порочный круг микрокредитов

Ограничения на микрозаймы могут затронуть миллионы россиян. Экономисты объясняют, почему это считают не угрозой, а шансом для финансового оздоровления.

Читать полностью » Правительство готовит жёсткий ответ на изъятие активов — вице-премьер Новак 25.12.2025 в 13:05
Если активы изымут — ответ будет жёстким: в кабмине раскрыли позицию

Правительство заранее подготовило сценарий на случай изъятия замороженных активов. Власти дают понять, что ответ не будет формальным и последует без промедления.

Читать полностью » 43% россиян считают привязку ИНН помехой для финансов — Выберу.ру 25.12.2025 в 12:59
Блокировка счетов и контроль расходов: чего боятся россияне из-за ИНН

Привязка ИНН к операциям меняет привычные правила обращения с деньгами. Опрос показал, чего россияне опасаются больше всего и как готовятся к реформе.

Читать полностью »

Новости
Россия
Искусственную елку на Новый год выбрали 60% россиян — аналитики
Происшествия
Ущерб от пожаров в России превысил 20 млрд рублей за год — МЧС
Экономика
Владельцам домов в СНТ предложили платить 70% тарифа за свет — Леонид Слуцкий
ЦФО
Красную площадь закроют для посещения в новогоднюю ночь — МВД
Авто и мото
Покупатели в России стали чаще выбирать подержанные авто у дилеров — эксперты рынка
Россия
Ряд законов и изменений вступит в силу в России с 1 января 2026 года — власти
Россия
Половина россиян отказалась от просмотра новогодних телешоу — аналитики
Авто и мото
Китайские автомобили в Москве потеряли стекла при обогреве — автомобилисты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet