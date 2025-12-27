Пока мир спорит и делит стороны: Италия оставила в России товарный след на 300 млн евро

Объёмы торговых связей между Россией и Италией в 2025 году оказались заметно выше ожиданий, несмотря на ограничения и усложнившуюся логистику. Речь идёт не о единичных контрактах, а о стабильных поставках одежды и продуктов питания, включая кондитерские изделия. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на данные, озвученные Итало-Российской торговой палатой.

Поставки на сотни миллионов евро

По итогам 2025 года Италия поставила в Россию товаров более чем на 300 миллионов евро. Основной вклад пришёлся на одежду, текстиль и фасованные продукты питания. Эти категории традиционно занимают значительную долю в структуре итальянского экспорта и сохраняют спрос на российском рынке.

Наиболее показательные цифры относятся ко второму кварталу 2025 года. Именно в этот период объёмы ввоза продемонстрировали резкий рост, подтвердив, что товарооборот между странами продолжается в системном формате.

Данные за второй квартал

Согласно представленным оценкам, за апрель-июнь 2025 года поставки одежды и текстильных изделий составили около 186 миллионов евро. Существенную долю также заняли фасованные продукты питания — в эту категорию вошли сладости и хлебобулочные изделия на сумму порядка 132 миллионов евро.

"Согласно последним данным за II квартал 2025 года, объём поставок одежды и текстильной продукции достиг примерно 186 миллионов евро, тогда как сегмент фасованных продуктов питания, включающий сладости и хлебобулочные изделия, составил около 132 миллионов евро", — отметил президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани.

Как работает бизнес в текущих условиях

Глава торговой палаты пояснил, что значительная часть итальянских компаний, занятых в производстве одежды и обуви, не ушла с российского рынка. Их деятельность продолжается через локальных партнёров и дистрибьюторов, а также с использованием структур в третьих странах.

При этом, по словам Винченцо Трани, все участники таких схем строго придерживаются действующих нормативных требований. Такой формат позволяет сохранять присутствие на рынке и поддерживать поставки без нарушения установленных правил, что и отражается в статистике внешней торговли.